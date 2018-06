MP recomenda que usuários reiniciem roteador para conter vírus

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recomenda que usuários brasileiros reiniciem seus roteadores domésticos para evitar a propagação do programa malicioso VPNFilter, vírus que pode roubar dados pessoais e bloquear o acesso à internet. Ao reiniciar o equipamento, a ação do vírus é interrompida temporariamente. Segundo o MPDFT, essa ação ajuda na identificação de roteadores infectados.

O VPNFilter também é capaz de direcionar usuários para sites falsos de instituições bancárias e de e-commerce. Os usuários também devem desativar as configurações de gerenciamento remoto e fazer uso de senhas fortes. Manter o software do roteador atualizado também é recomendável.

Desde setembro de 2017, o MPDFT vem investigando fraudes bancárias, como estelionatos e furtos, cometidos por meio de roteadores infectados. Ainda assim, a recomendação do órgão brasileiro foi realizado após o FBI emitir alerta sobre a infecção há mais de duas semanas.

Segundo investigações das empresas de tecnologia Cisco e da Ars Technica, mais de 600.000 roteadores estão infectados em 54 países – permitindo a coleta ilegal de dados pessoais dos usuários.

“Só ligar e desligar o roteador não faz com que o vírus seja desinstalado”, disse o advogado e pesquisador em direitos digitais do Idec, Rafael Zanatta, em nota. “Um primeiro passo é resetar o roteador (segurando o botão reset por cinco segundos) para que ele volte às definições de fábrica. Depois, é preciso instalar as atualizações de sistema e modificar a senha de acesso ao sistema do roteador. Não se trata de mudar a senha do WiFi, mas do usuário e senha das configurações do roteador”.

Confira a lista dos roteadores afetados pelo vírus VPNFilter:

Asus:

RT-AC66U

RT-N10

RT-N10E

RT-N10U

RT-N56U

RT-N66U

D-Link:

DES-1210-08P

DIR-300

DIR-300A

DSR-250N

DSR-500N

DSR-1000

DSR-1000N

Huawei:

HG8245

Linksys:

E1200

E2500

E3000

E3200

E4200

RV082

WRVS4400N

Mikrotik:

CCR1009

CCR1016

CCR1036

CCR1072

CRS109

CRS112

CRS125

RB411

RB450

RB750

RB911

RB921

RB941

RB951

RB952

RB960

RB962

RB1100

RB1200

RB2011

RB3011

RB Groove

RB Omnitik

STX5

Netgear:

DG834

DGN1000

DGN2200

DGN3500

FVS318N

MBRN3000

R6400

R7000

R8000

WNR1000

WNR2000

WNR2200

WNR4000

WNDR3700

WNDR4000

WNDR4300

WNDR4300-TN

UTM50

QNAP:

TS251

TS439 Pro

Outros equipamentos da QNAP NAS com software QTS

TP-Link:

R600VPN

TL-WR741ND

TL-WR841N

Ubiquiti:

NSM2

PBE M5

Upvel:

Modelos desconhecidos

ZTE: