MP da reoneração é o primeiro desafio do ano para Fernando Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta das férias já com um grande desafio pela frente: a negociação com o Congresso Nacional pela medida provisória da reoneração da folha de pagamento, anunciada por ele no final de 2024. A medida foi mal recebida pelo Congresso Nacional e há pressão de parlamentares pela devolução do texto, o que acarretaria uma grande derrota pro governo logo no começo do ano. Haddad vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta segunda para tratar sobre o tema e tentar evitar um grande revés durante o recesso parlamentar.

Na semana passada, durante as férias do ministro, Pacheco participou de uma reunião com o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para tratar da questão e disse que não tomaria nenhuma decisão sem antes conversar com Haddad. O governo defende a medida como uma maneira de dar sustentabilidade fiscal. Neste ano, a meta estabelecida pelo arcabouço fiscal é de déficit zero, algo visto como improvável pelo mercado financeiro, que estima um déficit de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB), conforme o Boletim Focus desta semana.

A MP que estabelece a reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia e a taxação de compras internacionais on-line foi recebida com estranheza pelo Senado, conforme disse Pacheco na semana passada. Em dezembro, o Congresso aprovou a prorrogação da desoneração até o fim de 2027. O texto foi vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em seguida, houve o envio da MP, o que irritou deputados, senadores e os setores produtivos beneficiados com a medida.

A ideia de Pacheco é tratar com o governo outras fontes de compensação para que se mantenha a desoneração, já que a estratégia do executivo para o cumprimento da meta continua a mesma: tentar aumentar a base de arrecadação.

Continua após a publicidade

Uma das medidas estudadas é a taxação de compras internacionais. Hoje, há isenção de valores até 50 dólares (cerca de 240 reais). A taxação das compras online chegou a ser anunciada no início do ano passado, no esforço do governo de aumentar a arrecadação, mas foi descartada.