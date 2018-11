Mourão se diz ‘impressionado’ após reunião com cúpula da Petrobras

O vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, se reuniu hoje com a cúpula da Petrobras na sede da estatal, no Rio de Janeiro. Ele foi recebido pelo presidente da petroleira, Ivan Monteiro, e membros da diretoria-executiva. Após o encontro, ele escreveu no Twitter que ficou impressionado com a apresentação feita pela diretoria sobre a situação da empresa.

Hoje pela manhã, tive a satisfação de visitar a Petrobras e ouvir, em companhia do presidente Ivan Monteiro, apresentação da Diretoria Executiva sobre a situação da empresa. Saí muito bem impressionado. pic.twitter.com/VtFdNjM4hz — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) November 9, 2018

A Petrobras registrou um lucro líquido de 6,644 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2018, uma alta de 2.397% ante 266 milhões de reais obtidos em igual período de 2017. Após ser atingida pelo escândalo de corrupção desvendado pela Operação Lava Jato, a Petrobras lançou neste mês uma campanha publicitária para melhorar sua imagem. Nos filmes, que contam com a participação de funcionários, a estatal diz que foi vítima de esquemas de corrupção, mas que colabora com as investigações.

Nesta semana, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que ainda tem sabe quem ficará na presidência da Petrobras, mas que Ivan Monteiro deveria permanecer no cargo até janeiro. Bolsonaro disse que a definição ficaria a cargo de Paulo Guedes, o futuro ministro da economia.

Questionado sobre sua situação, Monteiro disse nesta semana que ainda não conversou com Bolsonaro sobre seu futuro na empresa, embora a petroleira já venha disponibilizando informações a um grupo de transição de governo. Monteiro assumiu o cargo após a saída de Pedro Parente, que renunciou após a greve dos caminhoneiros, que criticavam a política de preços dos combustíveis implementada pela estatal.

Mourão e Guedes tiveram reuniões nesta semana com o ex-secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia no governo Temer, Paulo Pedrosa, para discutir políticas para o setor de energia, mas ainda não há uma definição sobre se ele será convidado a assumir um cargo no governo.

Pedrosa tem interagido com a equipe de Bolsonaro, principalmente por meio do professor Luciano de Castro, da Universidade de Iowa, que tem assessorado o presidente eleito nas propostas para a área de energia.

A equipe de Bolsonaro chegou ainda em outubro a sondar informalmente o ex-diretor da Vale e ex-conselheiro da Petrobras Roberto Castello Branco sobre seu interesse em eventualmente assumir o comando da petroleira, segundo fontes próximas ao assunto.

(Com Reuters)