Motz já tira metade da receita de novos negócios

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A Motz, criada para atender as operações da Votorantim Cimentos, se consolida como uma solução logística independente. No primeiro semestre, metade de sua receita líquida veio de novos negócios, que cresceram 106%, impulsionando um faturamento de mais de R$1,4 bilhão. A empresa aposta em IA e novos clientes para manter o ritmo.

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Criada em 2020 para atender às operações da Votorantim Cimentos, a Motz começa a mostrar que conseguiu deixar de ser apenas uma solução logística da casa. No primeiro semestre deste ano, metade de sua receita líquida veio de novos negócios, uma frente que cresceu 106% em relação ao mesmo período de 2025.

A diversificação ajudou a transportadora a superar 1,4 bilhão de reais em receita líquida entre janeiro e junho, alta de 57% em um ano. No agronegócio, uma das principais apostas para reduzir a dependência do negócio de origem, a receita avançou 65%. Nas novas operações da construção civil, o volume transportado cresceu 31%.

A escala também mudou. A Motz realizou 396 mil viagens e transportou mais de 12 milhões de toneladas no semestre, apoiada em uma base de 150 mil motoristas cadastrados. Para comparação, em todo o ano passado haviam sido transportadas pouco mais de 21 milhões de toneladas.

Agora, a empresa aposta em novos clientes, inteligência artificial и expansão de sua rede para manter a aceleração. A projeção é fechar 2026 com crescimento superior a 30% sobre 2025. O movimento consolida uma virada pouco comum: uma empresa que nasceu para resolver a logística de um grande grupo industrial começa a encontrar fora dele uma parcela cada vez maior de seu crescimento.