Motos puxam retomada do crescimento do transporte por aplicativo no Brasil

Depois de três anos de estabilidade, o mercado de transporte por aplicativo voltou a crescer no Brasil, puxado principalmente pelas viagens de moto. Pesquisa do Datafolha mostra que 45% dos brasileiros utilizaram aplicativos de mobilidade em março deste ano, ante 41% no mesmo mês de 2025.

O avanço foi mais forte nas duas rodas. Enquanto a parcela da população que utilizou carros por aplicativo passou de 38% para 41%, o uso de motoapps subiu de 14% para 18% no período.

A expansão é ainda mais evidente fora do Sudeste. No Nordeste, o uso da 99Moto passou de 12% para 19% entre março de 2025 e março de 2026. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, saltou de 11% para 20%. No Sudeste, avançou de 11% para 13%.

Os dados ajudam a explicar por que as motos ganharam espaço na estratégia das plataformas. Levantamento da própria 99 feito no fim do ano passado mostrou que uma em cada três viagens da modalidade começa ou termina em favelas ou comunidades urbanas. Nas capitais do Norte, essa proporção chega a 57%.

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Mais de um terço das corridas também começa ou termina a menos de 100 metros de estações de transporte público, indicando o uso das motos como complemento para o primeiro ou último trecho dos deslocamentos.

A pesquisa do Datafolha ouviu 2.003 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios brasileiros, entre 9 e 12 de março.