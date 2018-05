Motoristas de vans escolares aderem à paralisação em São Paulo

Motoristas e monitores de vans escolares da cidade de São Paulo aderiram à paralisação dos caminhoneiros nesta sexta-feira (25). Membros da categoria saíram em carreatas em diversos pontos do município. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a maior concentração está nas Marginais do Tietê e do Pinheiros.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Escolar do Município de São Paulo (Sintteasp), Alexandre Almeida, estima que mais de 20.000 veículos estejam sem circular em apoio à paralisação. Como consequência, quase 100.000 alunos estão sem transporte escolar na Grande São Paulo, afirma.

Na Marginal do Pinheiros, altura da Ponte do Morumbi (zona sul), no sentido da Rodovia Castelo Branco, os motoristas de vans escolares ocupavam todas as pistas por volta das 9h30 e o tráfego estava bloqueado no local.

Outros dois grupos estavam neste mesmo horário na Marginal do Tietê, um no sentido da Rodovia Castelo Branco, altura da Ponte Tatuapé (zona leste) e o outro, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, altura da Ponte Freguesia do Ó (zona norte).

De acordo com a CET, um outro grupo permanecia parado na Ponte do Socorro, na zona sul da cidade de São Paulo.

(Com Estadão Conteúdo)