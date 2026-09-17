Motiva supera 500 milhões de passageiros e vê avanço de 4% nas linhas 8 e 9 de SP

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A plataforma de trilhos da Motiva superou meio bilhão de passageiros transportados nos primeiros 8 meses de 2026, atingindo 507,4 milhões de embarques. O número representa um crescimento de 2,2% e quase 11 milhões de passageiros adicionais em um ano. As linhas de São Paulo se destacam, com expansão notável. Descubra os detalhes do desempenho e as regiões com maior avanço.

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A plataforma de trilhos da Motiva superou a marca de meio bilhão de passageiros transportados nos oito primeiros meses de 2026. Foram 507,4 milhões de embarques entre janeiro e agosto, crescimento de 2,2% em relação aos 496,5 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

O avanço representa quase 11 milhões de passageiros adicionais em um ano. Apenas em agosto, as operações da companhia transportaram 66,6 milhões de pessoas, alta de 2,5% na comparação anual.

O maior crescimento no acumulado ocorreu nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade em São Paulo. Juntas, elas transportaram 162,9 milhões de passageiros de janeiro a agosto, expansão de 4%. No mês passado, foram 21,2 milhões de embarques, 3,6% acima de agosto de 2025.

Também em São Paulo, a Linha 4-Amarela recebeu 135,3 milhões de passageiros no acumulado, aumento de 1%, enquanto a Linha 5-Lilás chegou a 114,9 milhões, avanço de 3%.

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Na Bahia, o metrô de Salvador contabilizou 77,8 milhões de passageiros nos primeiros oito meses do ano. Em agosto, o movimento cresceu 2,3%, para 10,2 milhões. Já o VLT Carioca transportou 16,3 milhões de pessoas no acumulado. Somente em agosto, foram 2,2 milhões de embarques, alta de 4,8%.

A Motiva afirma transportar cerca de 2,7 milhões de passageiros por dia em sua plataforma de trilhos, que reúne 191 quilômetros de malha e 124 estações em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.