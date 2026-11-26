Dan Carney, empresário que fundou a rede de pizzarias Pizza Hut ao lado do irmão, Frank, morreu aos 95 anos. Ele faleceu no dia 13 de novembro cercado por familiares, segundo comunicado divulgado pela família. A causa da morte não foi informada.

A história de Carney se confunde com a expansão da Pizza Hut, empreendimento que nasceu de uma iniciativa familiar no Kansas e se transformou em uma marca de alcance internacional. Em 1977, quase duas décadas depois de sua criação, a companhia foi adquirida pela PepsiCo por 300 milhões de dólares. A operação representou uma mudança de escala para o negócio iniciado pelos irmãos em Wichita, cidade onde também ficava a primeira unidade da rede.

A origem da empresa remonta a 1958, quando Dan, então com 26 anos, e Frank decidiram abrir uma pizzaria. Para tirar a ideia do papel, conseguiram um empréstimo de 600 dólares com a mãe. O valor foi utilizado para instalar o primeiro restaurante em um pequeno imóvel nas proximidades da Universidade Estadual de Wichita, no estado do Kansas.

O empreendimento começou a crescer no ano seguinte. Em 1959, os irmãos adotaram o sistema de franquias, permitindo que a marca chegasse a outras cidades americanas. Uma das primeiras unidades abertas nesse modelo foi instalada em Topeka, também no Kansas. A partir daí, a Pizza Hut ampliou sua presença pelo território americano e, posteriormente, avançou para outros mercados.

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A ligação da rede com suas origens permaneceu preservada mesmo após a expansão dos negócios. O imóvel que abrigou a primeira pizzaria foi transferido para o campus da Universidade Estadual de Wichita e, em 2018, passou a funcionar como Museu da Pizza Hut. O espaço reúne registros e objetos relacionados à história da empresa.

A vida fora dos negócios

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Embora tenha ficado conhecido principalmente pela criação da rede de pizzarias, Carney também manteve uma participação ativa em organizações filantrópicas. Um dos principais vínculos nessa área foi com a Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, instituição dedicada à pesquisa e ao atendimento de pessoas com paralisia cerebral. Ele presidiu o conselho da organização por 50 anos.

O empresário também integrou conselhos de entidades beneficentes e religiosas em Wichita, cidade onde passou boa parte da vida. Nascido em Kansas City, no Missouri, ele cresceu no Kansas e se formou em administração de empresas pela Universidade Estadual de Wichita, em 1953. Em 2004, voltou à instituição para concluir um mestrado.

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Antes de construir sua carreira empresarial, Carney serviu por dois anos na Força Aérea dos Estados Unidos. Na vida familiar, foi casado com Beverly Singleton, com quem teve seis filhos. Ela morreu em 1998. Em 2001, Carney se casou novamente, desta vez com Gayla Coulter. O empresário deixa a esposa, filhos e netos. Seu irmão Frank, que dividiu com ele a criação da Pizza Hut, morreu em 2020.