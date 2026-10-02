Morre o herdeiro da Drogaria São Paulo, Ronaldo de Carvalho, aos 82 anos

Morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 82 anos, o empresário Ronaldo José Neves de Carvalho, ex-presidente da Drogaria São Paulo e um dos principais nomes da expansão do varejo farmacêutico brasileiro. Filho de Thomaz de Carvalho, fundador da rede, ele ingressou na empresa da família em 1971, quando a companhia possuía apenas dez unidades, e permaneceu à frente dos negócios por mais de cinco décadas.

Nascido em São Paulo, em 22 de maio de 1944, Ronaldo era formado em engenharia mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Sob sua liderança, a Drogaria São Paulo ampliou significativamente sua presença no mercado, até alcançar as 1,7 mil lojas que possui atualmente.

Ronaldo deixa dois filhos, Flávio e Paulo Carvalho, integrantes do conselho do Grupo DPSP.

Em comunicado, o Grupo DPSP descreveu o empresário como alguém “reconhecido por sua inteligência excepcional, capacidade analítica e visão de longo prazo”. A companhia também o apontou como pioneiro na implantação de lojas com funcionamento 24 horas no setor farmacêutico.

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Ao longo de sua trajetória, o empresário também participou de mudanças que se disseminaram pelo setor, como a adoção de estabelecimentos com funcionamento ininterrupto e a implementação de programas de benefícios e descontos voltados a aposentados.

Carvalho também esteve entre os responsáveis pela criação da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), da qual foi o primeiro presidente.

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A Abrafarma manifestou pesar pela morte de seu fundador. “Sua visão, liderança e capacidade de unir o setor foram fundamentais para a criação da Abrafarma e para o fortalecimento do varejo farmacêutico brasileiro”, diz o comunicado da associação.