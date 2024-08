Morre o ex-ministro Delfim Netto, aos 96 anos, em São Paulo

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, aos 96 anos, Antônio Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento e ex-deputado federal. Segundo a assessoria, não haverá velório aberto e o enterro será em cerimônia restrita aos familiares.

Com complicações de saúde, Delfim Netto estava internado em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, desde o dia 5 de agosto. O ex-ministro deixa uma filha e um neto. A causa da morte não foi divulgada.

Delfim Netto foi ministro da Fazenda de 1967 a 1974, durante o período da ditadura militar, servindo os governos dos generais Arthur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici. Em dezembro de 1968, quando ainda era ministro da Fazenda, Delfim Netto foi um dos signatários do Ato Institucional Nº 5, que ampliou a repressão da ditadura militar e deu início aos chamados “anos de chumbo” do regime militar brasileiro. O AI-5 deu ao presidente da República, Costa e Silva, poderes excepcionais, permitindo que ele cassasse mandatos, suspendesse os direitos políticos de qualquer cidadão por até dez anos, fechasse o Congresso Nacional e outros órgãos legislativos, interviesse em estados e municípios, além de eliminar o direito ao habeas corpus.

O economista também é lembrado por ter sido o principal condutor do chamado “milagre econômico”, período de crescimento da economia, com medidas para atrair investimento externo e para avanço do Produto Interno Bruto (PIB).

Conselheiro histórico de governos, inclusive das gestões petistas no Planalto, Delfim Netto projetou em uma de suas últimas entrevistas a VEJA, em novembro de 2021, aos 93 anos, uma vitória de Lula nas eleições de 2022. “O governo Bolsonaro acabou. Lula é um homem pragmático. Fez um bom governo porque as situações externas eram boas. Lula não tem nada de esquerda e vai fazer um governo tão pragmático quanto o primeiro”, afirmou ele ao Radar Econômico. “Vai assumir um país destroçado. O Lula sempre foi respeitador da ordem financeira, nunca houve nenhum exagero do ponto de vista fiscal.”