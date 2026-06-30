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Economia

Morre Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, ex-presidente da Fiesp, aos 87 anos

Empresário comandou a entidade entre 1980 e 1986 e teve papel de destaque na representação da indústria brasileira

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h16
Homem idoso de pele clara, cabelo branco e expressão séria, vestindo terno preto e camisa branca, com uma mão em seu ombro esquerdo. Outros homens de terno aparecem desfocados ao fundo
Em nota, a Fiesp afirmou que Vidigal Filho foi uma das "lideranças mais determinadas e visionárias da história da indústria brasileira". (Fiesp/Divulgação)
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Luís Eulálio de Bueno Vidigal Filho, ex-presidente e presidente emérito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), morreu nesta segunda-feira, 29, aos 87 anos. Segundo a entidade, o empresário faleceu em decorrência de complicações provocadas por um quadro de isquemia intestinal e insuficiência renal.

Advogado formado pela Universidade de São Paulo (USP) e com pós-graduação em Administração pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, Vidigal Filho construiu sua trajetória no setor industrial, com atuação nas áreas metalúrgica e de autopeças. Também foi presidente da Cobrasma e da Fornasa, além de sócio do escritório De Bueno Vidigal e Rio Branco Advogados.

À frente da Fiesp e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) entre 1980 e 1986, comandou as entidades em um período marcado pela redemocratização do país e pela reorganização das relações entre empresários, governo e movimento sindical. Durante sua gestão, também ocupou cargos na Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Conselho Monetário Nacional (CMN) e em conselhos empresariais voltados às relações entre Brasil, Estados Unidos, Argentina e Japão.

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Em nota, a Fiesp afirmou que Vidigal Filho foi uma das “lideranças mais determinadas e visionárias da história da indústria brasileira”. Em reconhecimento à sua trajetória, recebeu em 2008 o título de presidente emérito da entidade. O edifício-sede da Fiesp, na Avenida Paulista, leva seu nome.

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O velório será realizado nesta terça-feira, 30, no Cemitério Parque Morumbi, em São Paulo.

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