Morre João Sayad, ex-ministro do Planejamento no governo Sarney

O economista João Sayad, de 75 anos, morreu neste domingo, 5 em São Paulo. Sayad foi ministro do Planejamento no governo José Sarney. Sayad estava na equipe que criou o Plano Cruzado, em 1986, em substituição ao cruzeiro. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, desde a última segunda-feira, para tratamento de um câncer.

O economista foi professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), mesmo local onde se graduou em Economia e concluiu seu mestrado. Sayad fez PhD na Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

Além do Ministério do Planejamento no governo Sarney, Sayad ocupou outros cargos públicos. Ele foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo na gestão Franco Montoro, secretário municipal de Finanças de São Paulo, no governo de Marta Suplicy, e secretário estadual de Cultura de São Paulo no governo José Serra. Sayad ainda teve cargos no Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).