Morre David Koch, bilionário influente no conservadorismo americano

O bilionário americano David Koch morreu nesta sexta-feira, 23, aos 79 anos. Conhecido como um dos maiores doadores e pela influência no partido Republicano dos Estados Unidos, Koch chegou a concorrer à vice-presidência em 1980. O anúncio da morte foi feito por seu irmão Charles Koch, em comunicado. Juntos, eles controlavam a Koch Industries, do ramo do petróleo, uma das maiores companhias de mercado fechado do mundo.

Em comunicado, Charles disse: “É com aperto no coração que anuncio a morte de meu irmão David. Qualquer um que trabalhou com ele com certeza conheceu sua gigante personalidade e paixão pela vida”.

Antes de Donald Trump se arriscar como o bilionário outsider para a presidência dos Estados Unidos, Koch tentou algo parecido. Em 1980, ele concorreu pelo partido Libertário como vice-presidente na chapa do político Ed Clark. A corrida foi vencida pelo republicano Ronald Reagan, que tinha George H. W. Bush como vice.