Morre aos 84 anos o empresário Fabrizio Fasano

Morreu neste sábado o empresário Fabrizio Fasano, aos 84 anos. Fundador da rede de hotéis e restaurantes Fasano, ele assumiu os negócios da família que veio da Itália, onde ele nasceu em 1935. “É com grande pesar que comunicamos o falecimento do querido Sr. Fabrizio, patriarca da família Fasano. Sua presença, carisma e sorriso serão lembrados com eterna saudade. Desejamos nossos sentimentos a toda família”, divulgou uma nota de pesar o grupo em rede social.

A história da família Fasano no Brasil começa em 1902, quando Vittorio, avô de Fabrizio, trocou Milão por São Paulo e inaugurou no centro da cidade a Brasserie Paulista.

Ruggero Fasano, filho de Vittorio e pai de Fabrizio, deu continuidade ao empreendedorismo do patriarca da família. Em 1958, Ruggero abriu uma confeitaria no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aliada à um jardim de inverno que logo se tornou uma respeitada casa de espetáculos, que recebeu nomes como Nat King Cole e Marlene Dietrich.

Nos anos 1980, Fabrizio, já formado em administração de empresas nos Estados Unidos, passa pela indústria de bebidas até se juntar ao filho Rogério para abrir o primeiro restaurante da família, inicialmente no Shopping Eldorado. Na década seguinte, eles transferem o restaurante para a região central da cidade, e depois para dentro do Hotel Fasano, inaugurado em 2003 na rua que leva o nome de Vittorio Fasano, no bairro dos Jardins.

Atualmente, o grupo possui 21 restaurantes e sete hotéis de luxo no Brasil (Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Boa Vista, Angra dos Reis, Belo Horizonte e Trancoso), além de um em Punta del Este, no Uruguai.