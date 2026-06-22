Morre aos 100 anos Alan Greenspan, ex-presidente do BC americano

O ex-presidente do Federal Reserve (Fed), Alan Greenspan, faleceu nesta segunda-feira, 22. De acordo com notícia da BBC, o economista morreu em casa em decorrência de complicações da doença de Parkinson aos 100 anos de idade.

Alan Greenspan presidiu o Fed entre 1987 e 2006, tornando-se um dos dirigentes mais influentes da história da instituição. Nomeado pelo então presidente Ronald Reagan, ele permaneceu no cargo durante os governos de George H. W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush.

Seu período à frente do Fed coincidiu com uma das mais longas fases de crescimento econômico da economia americana, marcada por baixa inflação, expansão do mercado financeiro e avanços tecnológicos.

Logo no início de sua gestão, Greenspan enfrentou o desafio do crash da Bolsa de Nova York de 1987, conhecido como “Black Monday”. O Fed respondeu fornecendo liquidez ao sistema financeiro e sinalizando disposição para sustentar os mercados, uma estratégia que ajudou a conter os efeitos da crise.

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A atuação consolidou a reputação de Greenspan como um gestor pragmático e disposto a agir rapidamente em momentos de turbulência.

Ao longo da década de 1990, Greenspan ganhou reconhecimento por conduzir a política monetária durante um período de forte crescimento econômico impulsionado pela revolução tecnológica e pelo aumento da produtividade.

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O Fed manteve a inflação sob controle sem impedir a expansão da atividade econômica, contribuindo para a criação de milhões de empregos. Sua habilidade em equilibrar crescimento e estabilidade de preços levou muitos economistas a classificarem o período como a “Grande Moderação”.

Nos anos 2000, entretanto, sua gestão passou a receber críticas por manter os juros em níveis muito baixos após o estouro da bolha das empresas de tecnologia e os ataques de 11 de setembro de 2001. Para diversos analistas, essa política monetária estimulou o crescimento excessivo do crédito imobiliário e ajudou a alimentar a bolha que culminaria na crise financeira global de 2008, já após sua saída do Fed.

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O legado de Greenspan permanece objeto de debate. Seus defensores destacam a estabilidade macroeconômica, a baixa inflação e a rápida resposta a choques financeiros durante seus quase 19 anos de mandato.

Já os críticos argumentam que a excessiva confiança na capacidade de autorregulação dos mercados financeiros e a manutenção prolongada de juros baixos contribuíram para desequilíbrios que mais tarde desencadearam uma das maiores crises econômicas da história recente.