‘Moraes deve ser investigado”, diz Sérgio Zimerman, o empresário que pediu ao povo para ir às ruas

Na última quarta-feira 2, o empresário Sérgio Zimerman aproveitou o encerramento de sua palestra em um evento corporativo para manifestar sua indignação com a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não ser investigado por suas relações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. “Se acontecer de não dar em nada, vamos para a rua acabar com essa gente que está roubando o Brasil”, afirmou Zimerman no evento, arrancando aplausos do público. “Nossos filhos, nossos netos não merecem o que estão fazendo com o Brasil”, acrescentou.

As declarações viralizaram nas redes sociais e causaram polêmica, diante da profunda polarização destes tempos. A divisão da sociedade, contudo, é tudo o que Zimerman não quer. Em conversa com VEJA, o fundador da rede de varejo animal Petz Cobasi afirma que sonha com um país em que a luta por Justiça una a esquerda e a direita. Em relação a Moraes, o empresário acrescenta que apenas uma investigação séria, dentro do devido processo legal, será capaz de esclarecer os fatos e dar uma resposta à sociedade. Para que ela transcorra sem sobressaltos, o ideal, segundo ele, é que o ministro se afaste do STF. Leia os principais trechos da entrevista:

O que levou o senhor a convocar a população às ruas, caso a investigação das relações entre o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro seja arquivada? Primeiro, é preciso dizer que os assuntos que deveriam ser tratados apenas pela Justiça estão totalmente politizados. O que causa perplexidade e indignação é que, sempre que um bandido de esquerda faz alguma coisa, metade do Brasil o apoia. Quando um bandido de direita faz alguma coisa, a outra metade do país apoia. Ou seja, sempre tem uma metade do Brasil apoiando alguma coisa errada e esta é a minha indignação. Os assuntos que competem à Justiça não deveriam ter lado político, deveriam ser resolvidos apenas segundo o que é correto e justo. Tanto é que, quando falo em manifestação de rua, o meu sonho seria ver a esquerda e a direita de mãos dadas lutando por um país mais justo. Mas é uma utopia em um momento de tanta polarização.

O que seria esse país mais justo? Um país que estivesse um pouco menos preocupado com ritos processuais e mais preocupado com os graves fatos que emergem de alguma investigação, por exemplo. Está se dando mais importância aos detalhes da forma do que ao fato em si. Eu falei sobre ir para as ruas no calor do evento mais recente, envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, mas é óbvio que não estou restringindo a minha indignação a isso. É claro que devemos ser prudentes. Não estou afirmando que alguém cometeu um crime. Quem tem que dizer isso é a Justiça. Agora, o que não se pode aceitar é que não haja uma investigação sobre indícios claros de algo muito estranho. É preciso dar uma satisfação à sociedade. Se não houver crime, a pessoa é inocentada. Se houver, que se apliquem as penas previstas. Esse princípio deve valer para todos – para o presidente da República, para os governadores, os ministros do Supremo e para o cidadão comum.

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Por que a população ainda não saiu às ruas? O povo brasileiro foi tão abusado e submetido repetidas vezes a situações de injustiça, que começou a normalizar a injustiça. Ao fazer isso, estamos jogando uns contra os outros e, meio sem querer, defendemos coisas que levarão o Brasil para o atraso. Não é possível que, quando surgem situações como essa, seja em relação a um candidato a presidente, a um ministro do Supremo ou a alguém com um cargo importante, a gente fique se dividindo. Cada lado acusa o outro de defender alguém que também roubou e nada acontece. Precisamos nos unir para clamar por Justiça. Minha indignação não tem lado político. Não é uma indignação contra a esquerda, contra a direita, contra esse ou aquele nome. É uma indignação a favor da Justiça.

Quanto essa falta de Justiça atrapalha o Brasil? Um país não pode prosperar, sem ter um mínimo senso de justiça, especialmente em casos exemplares que acabam guiando todas as outras situações. Quando o povo vê o arquivamento ou a anulação de processos envolvendo pessoas influentes, relativiza tudo e nada tem valor. E, aqui, eu estendo o raciocínio para a nulidade dos processos da Lava Jato. Comemoramos tanto a Lava Jato e, depois, boa parte dos processos foi anulada por questões de rito processual. É realmente lamentável tudo isso.

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Como empresário, quanto esses problemas institucionais atrapalham o ambiente de negócios? É óbvio que um país que não tem Justiça, um país que fica dividido, um país que discute por razões erradas, não é um terreno fértil para nada. Inclusive para o ambiente de negócio. Os países que melhor performam são os que atacam os problemas certos, os problemas que prejudicam toda a sociedade. Aqui, infelizmente, tudo vira Fla-Flu. Tudo vira jogo de torcida. Enquanto a gente fica se digladiando, marcando posição e dizendo que é de direita ou de esquerda, os que deveriam ser investigados dão risada de nós.

Qual seria o desfecho mais justo para o caso de Alexandre de Moraes, na sua avaliação? Quando surgem indícios como esses, tenho certeza de que existe um rito para investigá-los. Não sou advogado para saber qual é esse rito, mas seguramente não é a nulidade do processo, como se está propondo. Não passa pelo arquivamento como se nada tivesse acontecido. Esses são os dois desfechos que mais me motivam a falar “vamos para rua”. Agora, o desfecho deveria ser uma investigação que conduza a uma conclusão, dentro do devido processo legal, com amplo direito de defesa dos investigados. O fato de haver indícios de coisas erradas não prova, necessariamente, que houve algo errado, mas é preciso investigar e dar uma satisfação à sociedade.

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O ministro Alexandre de Moraes deveria renunciar ou se afastar do cargo? Respondendo de uma forma bem clara, se eu estivesse no lugar de quem está sendo acusado, ou se os indícios que vieram a público fossem desse tipo, é o que eu faria. Diria que prefiro me licenciar para me defender. Eu não se me sentiria à vontade de continuar onde eu estou, sem provar antes a minha inocência. Alguém que preza pela satisfação da sociedade faria isso. Seria uma atitude bem republicana e correta.

O caso do ministro será um dos temas das manifestações de Sete de Setembro, convocadas por partidos de direita. O senhor estará nessas manifestações? Estarei no exterior nesta data, mas, para mim, as manifestações não podem ter caráter partidário. Zero. A essência do que eu falei é justamente o oposto disso. Eu não defendo manifestação partidária. Eu não defendo que a direita vá para a rua protestar ou que a esquerda vá para a rua protestar. Eu defendo que o cidadão de bem que preza pela Justiça vá para a rua e eu entendo que há cidadãos de bem na direita e na esquerda. Não acho que o monopólio das pessoas de bem pertence a uma corrente política. A divergência política faz parte da democracia. O que não deveria fazer parte da democracia é a impunidade, é a falta de investigação, é a corrupção. Cada um de nós precisa pensar no preço que estamos pagando por essa polarização que só piora a cada dia. O dia em que entendermos que as diferenças políticas são saudáveis em uma democracia, mas que a Justiça não deveria ter lado político, começaremos a ter um país melhor. Então, respondendo diretamente, o que eu defendo é que os irmãos de esquerda e os irmãos de direita devem ir às ruas juntos. É utópico? Sim, mas é o que deve ser feito.

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Romper essa polarização está bem difícil, não? Isso é lamentável. É lamentável. Eu tenho noção do que é ser independente politicamente. Nas minhas redes sociais, dependendo do assunto de que trato, me acusam de petista ou de extrema-direita. Eu sou a mesma pessoa, só que se eu defendo mais igualdade social no Brasil, melhor distribuição de renda, eu virei comunista. Se eu defendo que o Alexandre Moraes tem que responder, eu virei de extrema-direita. É inacreditável isso.