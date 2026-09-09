Moradia econômica e estúdios dominam novos condomínios de São Paulo em 2026

Dos cerca de 620 condomínios previstos para serem entregues na cidade de São Paulo em 2026, 60% estarão concentrados em dois segmentos que vêm ganhando espaço no mercado imobiliário: imóveis econômicos e apartamentos compactos.

Levantamento do Data Lello, núcleo de inteligência da Lello Condomínios, mostra que os empreendimentos enquadrados até o teto do Minha Casa, Minha Vida representam 37% das entregas previstas para o ano. Outros 23% são compactos, categoria que inclui os estúdios.

O movimento também tem endereço definido. As zonas Sul e Leste devem receber, juntas, 65% dos novos condomínios da capital — 34% e 31%, respectivamente. A Zona Oeste ficará com 16% das entregas, a Norte, com 12%, e a região Central, com 7%.

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A concentração acompanha a própria distribuição do estoque atual. Sul e Leste já reúnem 63% dos cerca de 32,4 mil condomínios formalizados em São Paulo. A Zona Sul responde por 38% do total e a Leste, por 25%. O Centro concentra 15%, a Oeste, 14%, e a Norte, 8%.

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Entre as demais entregas previstas para 2026, 22% são classificadas como standard, 9% como médio padrão, 4% como alto padrão, 3% como luxo e 2% como superluxo.

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Os dados foram compilados a partir de informações da Receita Federal, da Geobrain e da base interna da Lello.