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Economia

Moradia econômica e estúdios dominam novos condomínios de São Paulo em 2026

Seis em cada dez empreendimentos previstos para entrega são econômicos ou compactos; zonas Sul e Leste concentram 65% das entregas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 11h00
Construção
Edifício em construção (iStock/Getty Images)
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Moradia econômica e estúdios dominam novos condomínios de São Paulo em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Dos cerca de 620 condomínios previstos para serem entregues na cidade de São Paulo em 2026, 60% estarão concentrados em dois segmentos que vêm ganhando espaço no mercado imobiliário: imóveis econômicos e apartamentos compactos.

Levantamento do Data Lello, núcleo de inteligência da Lello Condomínios, mostra que os empreendimentos enquadrados até o teto do Minha Casa, Minha Vida representam 37% das entregas previstas para o ano. Outros 23% são compactos, categoria que inclui os estúdios.

O movimento também tem endereço definido. As zonas Sul e Leste devem receber, juntas, 65% dos novos condomínios da capital — 34% e 31%, respectivamente. A Zona Oeste ficará com 16% das entregas, a Norte, com 12%, e a região Central, com 7%.

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A concentração acompanha a própria distribuição do estoque atual. Sul e Leste já reúnem 63% dos cerca de 32,4 mil condomínios formalizados em São Paulo. A Zona Sul responde por 38% do total e a Leste, por 25%. O Centro concentra 15%, a Oeste, 14%, e a Norte, 8%.

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Entre as demais entregas previstas para 2026, 22% são classificadas como standard, 9% como médio padrão, 4% como alto padrão, 3% como luxo e 2% como superluxo.

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Os dados foram compilados a partir de informações da Receita Federal, da Geobrain e da base interna da Lello.

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