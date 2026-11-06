Moody’s vê fragilidade institucional no Paraguai após crise do Ueno Bank e renúncia de Peña

A agência de classificação de risco Moody’s afirmou nesta sexta-feira (6) que a quebra do Ueno Bank e a crise política que levou à renúncia do presidente Santiago Peña expuseram fragilidades institucionais e problemas de governança no Paraguai.

Apesar do alerta, a instituição não prevê, por enquanto, efeitos sobre a nota de crédito do país.

Em relatório, a Moody’s destaca que o Paraguai mantém fundamentos econômicos sólidos, sustentados pelo crescimento da atividade e por uma dívida pública relativamente baixa, equivalente a cerca de 38% do Produto Interno Bruto (PIB).

A agência, porém, considera que os acontecimentos recentes revelam deficiências persistentes no combate à corrupção e na capacidade de fiscalização das instituições públicas.

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O Paraguai possui classificação Baa3, com perspectiva estável, o primeiro nível da categoria considerada grau de investimento. Essa avaliação indica risco relativamente baixo de inadimplência e contribui para facilitar o acesso do país a financiamentos internacionais.

A Moody’s não anunciou mudança na nota. O relatório avalia os riscos associados à crise e seus possíveis desdobramentos.

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O Ueno Bank entrou em processo de resolução em 2 de novembro, depois que o Banco Central do Paraguai identificou uma insuficiência patrimonial grave. A instituição concentrava 9% dos depósitos e 8% dos empréstimos do sistema bancário em setembro.

A intervenção desencadeou protestos, investigações sobre a administração do banco e questionamentos sobre os vínculos entre seus controladores e integrantes do governo.

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Peña anunciou sua renúncia na quinta-feira (5), mas o Congresso não a aceitou e deu início a um processo de impeachment. O presidente permanece no cargo enquanto a crise política não é resolvida.

Moody’s vê risco para confiança dos investidores

Para a Moody’s, o principal risco econômico está na possibilidade de a instabilidade política se prolongar e comprometer a confiança dos investidores.

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A agência espera uma transição de poder ordenada e a manutenção da política econômica atual, baseada em disciplina fiscal, autonomia do Banco Central e controle da inflação.

O vice-presidente Pedro Alliana é o sucessor constitucional de Peña. Caso assuma a Presidência, deverá cumprir o restante do mandato, previsto para terminar em agosto de 2028.

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A Moody’s considera provável que Alliana preserve a orientação econômica do atual governo, incluindo o compromisso com a contenção dos gastos públicos.

A avaliação ocorre em um momento de maior cautela nos mercados financeiros paraguaios.

Segundo o jornal ABC Color, o risco-país passou de 119 para 138 pontos-base em seis sessões de negociação, uma alta de aproximadamente 16%. O indicador mede o rendimento adicional exigido pelos investidores para comprar títulos soberanos em comparação com os papéis do Tesouro americano.

Os títulos da dívida paraguaia também registraram desvalorização, enquanto o mercado de câmbio apresentou sinais de pressão.

Apesar da deterioração recente, o Paraguai permanece entre os países latino-americanos com menor risco soberano. Segundo a Bloomberg Línea, o indicador chegou a 143 pontos-base em 5 de novembro.

Quebra do Ueno expõe problemas de fiscalização

A Moody’s também questiona a capacidade de supervisão financeira do Paraguai.

O Banco Central determinou a intervenção do Ueno após uma revisão de seus demonstrativos financeiros revelar que o índice de solvência havia caído para menos da metade do mínimo exigido.

O episódio levantou dúvidas sobre a fiscalização de operações financeiras e a proteção dos recursos públicos depositados na instituição.

Carlos Carvallo, presidente do Banco Central paraguaio, renunciou após a intervenção. Ele havia ocupado anteriormente um cargo de direção na empresa financeira que deu origem ao Ueno Bank.

Parlamentares também levantaram suspeitas de uso irregular de recursos previdenciários e de possíveis tentativas de encobrir problemas na instituição. As acusações ainda estão sob investigação.

A Moody’s afirma que apurações confiáveis serão importantes para esclarecer eventuais falhas de supervisão e controle.

A agência destaca que o Paraguai apresenta indicadores de governança inferiores aos de outros países com classificação de risco semelhante, especialmente no controle da corrupção e na eficácia do governo.

Fundo garantidor tem US$ 1,6 bilhão

Apesar das preocupações institucionais, a Moody’s considera que o impacto da quebra sobre o restante do sistema bancário poderá ser limitado.

Segundo o Banco Central, aproximadamente 97% dos depositantes do Ueno estão integralmente cobertos pelo fundo garantidor de depósitos.

Em setembro, o fundo possuía US$ 1,6 bilhão em recursos líquidos, valor equivalente ao dobro dos depósitos garantidos da instituição.

A cobertura, entretanto, não significa que todos os recursos aplicados no banco estejam protegidos. Depósitos acima do limite legal dependem da recuperação de ativos durante o processo de resolução.

A exposição de instituições públicas também representa um risco potencial para as contas do governo.

A Moody’s ressalta que o pagamento aos depositantes por meio do fundo garantidor não provoca, por si só, uma despesa fiscal imediata. O impacto sobre o Orçamento dependerá de eventuais perdas de entidades públicas ou da necessidade de apoio financeiro ao mecanismo de garantia.

A imprensa paraguaia estima que mais de US$ 850 milhões em recursos públicos estavam vinculados ao Ueno, incluindo aplicações de instituições previdenciárias.

O caso também poderá levar a mudanças na regulamentação bancária e a exigências mais rigorosas de capital para as instituições financeiras.

Para a Moody’s, a capacidade de administrar a quebra do Ueno e resolver a crise política sem comprometer a estabilidade econômica será determinante para preservar a confiança dos investidores internacionais.