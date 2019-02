Moody’s reduz nota de 15 bancos, incluindo 5 de Wall Street

A agência de avaliação de risco Moody’s rebaixou nesta quinta-feira as notas de 15 das maiores instituições financeiras globais, incluindo cinco dos principais bancos de Wall Street: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley.

O rebaixamento, de um a dois graus na maioria dos casos, afeta também nove bancos europeus, entre eles o alemão Deutsche Bank, o francês BNP Paribas e o suíço Credit Suisse. De acordo com comunicado da empresa, a medida se deve à elevada exposição dessas entidades à volatilidade dos mercados.

Americanos – Entre as ações desta quinta-feira, cabe destaque para o corte do rating da dívida de longo prazo sênior do JP Morgan (o maior banco americano) de A2 para Aa3, com perspectiva negativa, o que significa que pode haver novo rebaixamento nos próximos meses.

A Moody’s também reduziu a classificação da dívida de longo prazo sem garantia do Morgan Stanley de A2 para Baa1, além de ter lhe atribuído perspectiva negativa também. A instituição financeira é considerada por analistas como a que mais deve sofrer com este corte nos EUA, pois sua operação comercial é relativamente grande e porque seu rebaixamento foi expressivo.

A agência rebaixou ainda em dois graus o Goldman Sachs, até ‘A3’ (‘notável baixo’), e Citigroup, até ‘Baa2’ (‘aprovado’). Já o Bank of America caiu um grau, também para ‘Baa2’.

Europeus – No caso do suíço Credit Suisse, a revisão foi de três graus, para ‘A1’ (‘notável alto’). A alteração foi de um grau nos casos do HSBC, até ‘Aa3’ (‘sobressalente baixo’), Royal Bank of Scotland, até ‘A3’ (‘notável’) e Societe Generale, até ‘A2’ (‘notável’).

A Moody’s rebaixou em dois graus a nota do Barclays, para ‘A3’ (‘notável alto’). Rebaixamento da mesma grandeza foi verificado nas avaliações de BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank e UBS, todos até ‘A2’ (‘notável’) e Royal Bank of Canadá, até ‘Aa3’ (‘sobressalente baixo’).

Expectativa – O movimento da Moody’s já era esperado pelo mercado, pois faz parte de uma ampla revisão, anunciada em 15 de fevereiro, das principais competidoras do mercado bancário internacional. Na época, a Moody’s mostrou preocupação com o fato de os ratings destes bancos não capturarem os desafios crescentes das condições de financiamento no mundo.

(com agência EFE)