Modificações da reforma tributária aumentam tensão sobre o IVA

A reforma tributária, que agora aguarda nova análise da Câmara dos Deputados após modificações do Senado, propõe uma reestruturação significativa do sistema fiscal com a introdução do Imposto sobre o Valor Agregado (IVA). No entanto, um ponto crítico é a definição da alíquota do novo IVA. Inicialmente estimada em 27,5% pelo Ministério da Fazenda, essa taxa já está entre as mais altas do mundo e pode vir a aumentar devido às exceções e tratamentos diferenciados que o Senado incluiu no texto. Essas modificações podem exigir um aumento na alíquota para compensar as reduções concedidas a certos setores. Atualmente a tributação sobre o consumo é de 34,4%, mas as exceções criada no Senado aumentam as preocupação no mercado de que a alíquota ultrapasse os 30%.

A equação é complexa: quanto mais exceções são concedidas, maior a pressão para aumentar a alíquota geral para manter a receita tributária. Esse cenário é uma preocupação tanto para o setor produtivo quanto para o consumidor final, pois pode resultar em uma carga tributária mais pesada. “No final das contas não há a mínima ideia sobre qual será a alíquota de IVA que será praticada no Brasil, mas aparentemente há conformidade de parte dos senadores com o fato de que o país terá o maior imposto sobre consumo do mundo”, diz Étore Sanchez, economista-chefe e sócio fundador da Ativa Investimentos.

A reforma substitui cinco tributos atuais por dois IVAs distintos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), a cargo da União, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), gerido por estados e municípios. O objetivo central da reforma é descomplicar o atual modelo tributário, onde os impostos são cobrados de forma cumulativa ao longo da produção, substituindo-o por um sistema onde a tributação ocorra apenas sobre o valor final do produto. A previsão é que a transição para este novo sistema ocorra gradualmente, culminando em 2033 com a extinção do ICMS e do ISS, migrando totalmente para o IVA.

Entre as modificações que ocorreram no texto no Senado está a inclusão do gás de cozinha no programa de cashback, um mecanismo de reembolso de impostos para a população de baixa renda; tratamento tributário especial para clubes de futebol; a isenção de impostos na aquisição de veículos por taxistas, pessoas com deficiência e aquelas consideradas dentro do espectro autista; alíquota reduzida para projetos de restauração urbana em zonas históricas; isenção total da alíquota de IBS para serviços oferecidos por instituições científicas, tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos, alíquota zero para a compra de medicamentos e dispositivos médicos por entidades governamentais e assistenciais sem fins lucrativos, além de outros.

