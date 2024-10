Modelo de trabalho híbrido é tendência para os próximos anos, aponta relatório

Nos últimos anos, o mercado de trabalho vivenciou uma transformação significativa em seus modelos, com a ascensão dos trabalhos remoto e híbridos como alternativas viáveis ao modelo tradicional presencial. O recente relatório de Tendências da Empregabilidade 2025 da Gupy, empresa de tecnologia para Recursos Humanos, junto a indicadores desenvolvidos em parceria com a LCA Consultoria Econômica e a partir da base de dados da HRTech, traça um panorama detalhado dessas mudanças entre 2019 e 2024.

O levantamento revela que o crescimento expressivo do trabalho remoto atingiu seu auge em 2022, seguido por uma desaceleração e posterior estabilização desde o final de 2023. Até junho de 2024, o cenário de ofertas de vagas oferecia, do total, 7% híbridas, 5% remotas (4,9% contratações) e 87,2% presenciais. Para Guilherme Dias, CMO da Gupy, o modelo híbrido desponta como a grande tendência para 2025, enquanto o trabalho remoto enfrenta uma estabilização. “O formato híbrido equilibra a flexibilidade desejada pelos colaboradores e a necessidade de interação presencial para promover cultura organizacional e inovação”, explica.

Em abril de 2024, o número de vagas e contratações híbridas atingiu seu pico, consolidando o modelo como preferido por muitas empresas. De acordo com o executivo, a expectativa para 2025 é que o presencial siga predominando em áreas que exigem interação direta, mas mesmo essas começarão a adotar mais flexibilidade para funções específicas, refletindo a nova realidade do mercado de trabalho global. “Empresas que souberem equilibrar os diferentes tipos de trabalho estarão melhor preparadas para atrair e reter talentos, além de otimizar seus custos e melhorar a eficiência de suas operações”, diz Guilherme.

O trabalho remoto em desaceleração e o grande retorno do presencial

Segundo a Gupy, no primeiro trimestre de 2022, a pandemia de Covid-19 acelerou a adoção do modelo totalmente remoto de trabalho. Com o retorno gradual à normalidade, muitas empresas retornaram ao regime presencial, o que impactou diretamente a quantidade de vagas remotas ofertadas. Ainda assim, elas permanecem acima dos níveis pré-pandemia: dados de agosto de 2024 indicando que a proporção de vagas publicadas para trabalho remoto foi 1,4% maior do que a média de 2019. As contratações seguiram a mesma tendência, com um crescimento de 1,9% em relação ao período pré-pandêmico.

Apesar desse crescimento, os números indicam uma desaceleração, com uma estabilização desde o último trimestre de 2023. A tendência é corroborada por outros indicadores econômicos, como o aumento do uso de transporte coletivo e a criação de vagas em setores ligados a edifícios comerciais, que voltaram a crescer com o retorno ao presencial. Em relação ao trabalho presencial, dados da Gupy mostram que, em janeiro de 2024, foram publicadas 113 mil vagas presenciais, um aumento significativo em comparação ao mesmo período de 2023. As contratações também cresceram expressivamente, com um salto de 55,4 mil em abril de 2023 para 87,1 mil no mesmo mês de 2024.

No primeiro trimestre analisado, de junho de 2022 a setembro de 2022, o modelo presencial dominava com 86% das contratações, enquanto o híbrido representava apenas 1% e o remoto 13%. Um ano mais tarde, o híbrido já havia crescido para 5%, evidenciando a rápida adoção do formato. No mesmo período, o remoto se manteve estável em 12%, e o presencial caiu levemente para 83%. De abril de 2024 a junho de 2024, os dados evidenciaram que o crescimento do modelo híbrido foi ainda mais expressivo, representando 11% na média das contratações. O remoto, por sua vez, manteve certa estabilidade, também com 11%, e o presencial voltou a cair, marcando 78%.