Moda entre ministros, colete tem Tarcísio como novo adepto

Ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas adotou um adereço comum aos ministros do governo de Jair Bolsonaro: o colete. Desde o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, passando pelo atual, Marcelo Queiroga, o colete virou um símbolo de tecnicismo faltante entre os chefes de ministérios, tentando passar a imagem de servidor competente. Nesta segunda-feira, 21, o ministro da Infraestrutura apareceu com o vestuário no Aeroporto de Salvador em um vídeo nas redes sociais. Semana passada, também estava trajado com o coletinho durante visita ao Teminal de Passageiros da Companhia de Docas do Ceará.

Não é novidade. O colete foi utilizado em diversas ocasiões pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, em viagens para “fiscalizar” a situação das florestas. Mandetta usava o do Sistema Único de Saúde, para mostrar seu papel de fiador das ações do governo no início da pandemia — mesmo que achacado diariamente pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, também é adepto ao uso do adereço. Sabe-se lá por quê. Ministro das Comunicações, Fabio Faria também já apareceu trajado à moda do governo. Vale lembrar que é candidato. Walter Braga Netto, da Defesa, e Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, também já fizeram aparições públicas envoltos no colete. Resta só Paulo Guedes aparecer com o típico coletinho, mas aquele rechonchudo, adotado pela Faria Lima.