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Mobilidade vira benefício estratégico e pode pesar na escolha de onde trabalhar

Pesquisa mostra que 57% dos profissionais consideram o transporte corporativo um diferencial na hora de escolher uma empresa

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 12h03 | Atualizado em 26 ago 2026, 12h31
NA TELA - Uber: a qualidade do serviço caiu e abriu espaço para concorrentes -
NA TELA - Uber: a qualidade do serviço caiu e abriu espaço para concorrentes - (Fernando Moreno/AGIF/AFP)
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Mobilidade vira benefício estratégico e pode pesar na escolha de onde trabalhar Priorizar nos meus resultados Google

O deslocamento para compromissos profissionais está deixando de ser apenas uma questão operacional para ocupar um novo espaço dentro das empresas, o de benefício capaz de impactar a produtividade, a experiência dos colaboradores e até a atração de talentos. Pesquisa realizada pela Ipsos-Ipec com 1. 133 funcionários de empresas que possuem contrato ativo com a Uber mostra que 57% dos entrevistados consideram a oferta de um aplicativo de mobilidade corporativa um diferencial na hora de escolher onde trabalhar.

O levantamento, realizado entre outubro de 2025 e março de 2026, também mostra que 76% dos profissionais se sentem mais valorizados quando a empresa demonstra preocupação com sua mobilidade. O resultado aponta para uma mudança na percepção sobre benefícios corporativos, que passam a incluir aspectos diretamente relacionados à rotina e aos deslocamentos dos funcionários.

A mobilidade também aparece associada à produtividade. Para 73% dos entrevistados, as soluções de transporte corporativo permitem aproveitar melhor o tempo, enquanto 66% relatam redução no período dedicado aos deslocamentos. Outros 46% afirmam que a dinâmica possibilita realizar mais reuniões ou visitas a clientes durante o dia.

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Entre os profissionais ouvidos, 56% utilizam soluções de mobilidade corporativa em eventos e reuniões fora da empresa, 52% em viagens a trabalho e 44% em visitas a clientes, fornecedores ou parceiros. Nesse cenário, o trajeto entre compromissos passa a ser incorporado à própria jornada profissional. “Quando pensamos em mobilidade corporativa de maneira estratégica, não estamos falando apenas sobre levar uma pessoa do ponto A ao ponto B. Estamos falando sobre como esse deslocamento se conecta à produtividade, à experiência do colaborador e à própria gestão do negócio”, afirma Renan Alves, gerente regional de Uber para Empresas no Brasil.

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Para as empresas, a mudança amplia a discussão sobre o que pode ser considerado parte da experiência do funcionário. Deslocamentos para aeroportos, reuniões, eventos, fábricas, centros de distribuição e visitas a clientes fazem parte da rotina de muitos profissionais e podem influenciar a percepção sobre a organização.

Além do ganho de tempo, a pesquisa indica que a mobilidade pode funcionar como uma ferramenta de atração e retenção. Em um mercado de trabalho no qual empresas disputam profissionais qualificados, benefícios que resolvem problemas concretos do cotidiano podem ganhar relevância na construção da proposta de valor oferecida aos funcionários.

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