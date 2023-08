MME diz que sistema nacional de energia foi restabelecido

O apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), uma “ocorrência” às 8h31 levou a uma “separação elétrica” no sistema interligado — causando a falta de energia.

Segundo o ONS, “houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões”. Ainda segundo o órgão, a interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência. As causas do problema, segundo o ONS, estão sendo apuradas.

O Ministério de Minas e Energia e o Operador Nacional do Sistema devem dar entrevistas coletivas ainda nesta terça para explicar em que ponto está a apuração sobre as causas do problema na rede elétrica.