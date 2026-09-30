Ministros brasileiros montam grupo de trabalho com os EUA para discutir tarifas

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Ministros brasileiros se reuniram com o Representante de Comércio dos EUA em busca de soluções para as tarifas impostas sobre produtos do Brasil. Um grupo de trabalho será criado, e os EUA devem encaminhar uma proposta com questões tarifárias e não tarifárias, dando continuidade ao diálogo aberto após a ligação entre Lula e Trump.

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Os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, se reuniram nesta quarta-feira, 30, com o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, em mais uma tentativa de aproximação e negociação do governo brasileiro com os americanos referente às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. O encontro ocorreu em Milwaukee, onde acontece a reunião de ministros do G20.

De acordo com o MDIC, que divulgou uma nota a respeito e imagens da reunião, o governo norte-americano deverá encaminhar, nas próximas semanas, um documento com uma proposta para o escopo dos trabalhos, contemplando questões tarifárias e não tarifárias. Também foi acordada a criação de um grupo de trabalho para discutir um possível acordo.

“Durante a reunião, os ministros brasileiros reafirmaram a disposição do Brasil de avançar, por meio do diálogo e da negociação, na construção de soluções para os temas que afetam o comércio bilateral, sempre tendo como referência a defesa dos interesses brasileiros e a ampliação das oportunidades para empresas e setores produtivos dos dois países”, disse a pasta em nota.

A conversa dos porta-vozes do governo brasileiro com Greer dá continuidade ao diálogo aberto entre os dois países depois do telefonema realizado entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, em 21 de agosto, em que os dois líderes conversaram por uma hora acerca das tarifas e outros temas das relações entre os dois lados.

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Em agosto, a administração de Trump impôs duas novas tarifas ao Brasil, em substituição às anteriores, consideradas ilegais e derrubadas pela Suprema Corte no início deste ano: uma de 25%, em retaliação ao que o governo americano considerou práticas comerciais desleais do Brasil (como o Pix e as medidas de proteção ao etanol), e outra de 12,5%, aplicada sobre todos os países acusados de trabalho forçado pelos Estados Unidos.