Ministro recomenda esperar até agosto para sacar saldo do PIS/Pasep

O ministro do Planejamento, Esteves Pedro Colnago Junior, sugeriu nesta quinta-feira que o trabalhadores com direito ao saque do saldo da conta do PIS/Pasep esperem até agosto para sacar o benefício. O pagamento, que começa na segunda-feira, 18, é suspenso em julho, mês em que os saldos das contas sofrem correção anual. A estimativa é que as contas sejam reajustadas entre 8% e 10% – cálculo é feito com base no rendimento fundo nos últimos 12 meses.

“Quem puder esperar, é melhor aguardar para agosto porque o saldo da conta que era de 1.000 reais, por exemplo, vai passar a ser de 1.080 reais, 1.090 reais. Não é um valor desprezível”, afirmou Colnago em entrevista à radio CBN.

O presidente Michel Temer sancionou nesta quarta-feira lei que amplia o saque do saldo da conta do PIS/Pasep para beneficiários de qualquer idade. A permissão de saque nessas condições é válida apenas até 28 de setembro.

Até a sanção da lei, a idade mínima para sacar o PIS/Pasep era 70 anos, mas o Planalto já havia editado uma medida provisória reduzindo esse limite para 60 anos. A partir de 28 de setembro, voltam a valer as regras anteriores, ou seja, apenas pessoas com 60 anos ou mais estão aptas a retirar o benefício. Até lá, beneficiários de qualquer idade podem fazer a retirada do dinheiro.

O pagamento do saldo das contas com as novas regras começa na segunda-feira para trabalhadores com idade entre 57 e 59 anos. O pagamento prossegue até 29 de junho e é retomado em agosto (veja calendário abaixo).

Tem direito às cotas do PIS/Pasep o trabalhador cadastrado em um desses fundos entre 1971 e 4 de outubro de 1988 que ainda não sacou o saldo total na conta individual de participação.

Regras de saque do PIS

Os pagamentos das cotas do PIS de até 1.500 reais podem ser realizados no autoatendimento da Caixa apenas com a Senha Cidadão, sem a necessidade do Cartão do Cidadão. Também será possível sacar até esse valor nas lotéricas e correspondentes bancários com Cartão e Senha do Cidadão e apresentação de documento oficial de identificação com foto.

Saques de valores até 3.000 reais poderão ser feitos no autoatendimento da Caixa, lotéricas e correspondentes com Cartão e Senha Cidadão e documento oficial de identificação com foto. Saques acima de 3.000 reais só poderão ser feitos nas agências, com documento oficial.

Regra de saque do Pasep

Cotistas do Pasep que não forem correntistas do BB poderão transferir saldos de até 2.500 reais para outra conta de sua titularidade sem custo. A transferência via TED poderá ser feita nos terminais de autoatendimento ou pela internet (www.bb.com.br/pasep). Saques acima desse valor de não-correntistas deverão ser feitos na agência com apresentação de documento oficial de identificação.