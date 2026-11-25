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A equipe econômica finaliza propostas para desacelerar despesas públicas sem cortar direitos sociais. As opções serão levadas ao presidente Lula em meio a divergências sobre o novo ajuste fiscal. Entenda os desafios e o que está em discussão para equilibrar as contas públicas.

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O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou nesta quarta-feira, 25, que a equipe econômica dispõe de um conjunto de alternativas para conter o crescimento das despesas públicas sem comprometer os direitos sociais.

As propostas serão submetidas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que decidirá sobre a abrangência da próxima etapa do ajuste fiscal.

“Nós temos um cardápio de temas que preserva a premissa do presidente de preservar direitos sociais”, afirmou Moretti.

Questionado sobre eventuais alterações nos valores mínimos destinados à saúde e à educação, o ministro não detalhou quais mecanismos estão em discussão.

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Também evitou confirmar a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), instrumento necessário para modificar determinadas regras de execução do Orçamento federal.

“Não tem bala de prata, não tem dia D, não tem o instrumento”, disse.

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Moretti afirmou que o projeto de Orçamento de 2027 já contempla condições para a obtenção de um superávit primário equivalente a 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo o ministro, a adoção de iniciativas adicionais permitiria ampliar a segurança em relação ao cumprimento dos objetivos fiscais.

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“Há uma discussão contínua de medidas para avançar e dar mais segurança para o cumprimento do resultado primário”, declarou.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, confirmou que a equipe econômica estuda mudanças nos mecanismos que determinam a expansão das despesas obrigatórias. Ressaltou, contudo, que a decisão final caberá ao presidente da República.

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“Não vão acontecer cortes de direitos sociais. Há discussões sobre a dinâmica de despesas obrigatórias, mas não tem nada a ver com corte de direitos”, afirmou Ceron.

As declarações ocorrem em meio às divergências entre as alas política e econômica do governo sobre a composição de uma segunda rodada de ajuste fiscal. A eventual revisão das regras de financiamento da saúde e da educação enfrenta resistência dentro do próprio Palácio do Planalto.

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O desafio da equipe econômica é conter a expansão automática das despesas obrigatórias, que absorvem uma parcela crescente do Orçamento e reduzem a disponibilidade de recursos para investimentos e manutenção dos serviços públicos.

A discussão sucede à aprovação de um pacote de ajuste fiscal pelo Congresso nesta semana. Enquanto parte das iniciativas aprovadas busca ampliar a arrecadação federal, a nova etapa das negociações deverá se concentrar na trajetória das despesas, com efeitos potencialmente mais duradouros sobre o equilíbrio das contas públicas.