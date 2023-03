Ministro de Minas e Energia critica modelo de privatização da Eletrobras

Giro VEJA - segunda, 27 de março

A volta do ex-presidente ao País e os desdobramentos da negociação do novo arcabouço fiscal são os destaques do dia

O ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu novamente seu retorno ao Brasil. Mas, desta vez, com data e hora marcada. Ao programa Pânico, o ex-presidente afirmou que desembarca em Brasília na quinta-feira, em um voo previsto para pousar as 7h15. Bolsonaro retorna com a missão de assumir a dianteira da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto o governo trabalha para destravar sua agenda estratégica no Congresso