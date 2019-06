Ministra diz que acordo UE-Mercosul modernizará a agricultura brasileira

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou neste domingo, 30, que o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul “será fundamental” para a modernização da agricultura brasileira. “Além de ser uma excelente oportunidade para os produtores brasileiros acessarem esse grande mercado”, escreveu a ministra em sua conta oficial do Twitter.

Na sexta-feira, 28, a UE e o bloco sul-americano anunciaram a assinatura de acordo comercial histórico, após 20 anos de negociações. Em nota conjunta dos ministérios das Relações Exteriores, Agricultura e Economia, o governo afirmou que o acordo é o “mais amplo” do tipo já negociado pelo Mercosul e constituirá “uma das maiores áreas de livre-comércio do mundo”.

Pelo acordo, produtos agrícolas brasileiros como suco de laranja, frutas e café solúvel terão suas tarifas eliminadas para exportação para o bloco europeu. Exportadores brasileiros obterão ampliação do acesso, por meio de cotas, para carnes, açúcar e etanol, entre outros. Cachaças, queijos, vinhos e cafés do Brasil serão reconhecidos como distintivos.

Produtos da UE, como chocolates e produtos para confeitaria, vinhos, espumantes e refrigerantes poderão ser vendidos para o Brasil sem tributação. O acordo estabelece também cotas para entrada de produtos lácteos do bloco europeu no Brasil com isenção de tarifas de importação.

(com Estadão Conteúdo)