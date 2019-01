Ministério da Economia absorve 7.000 cargos de pastas extintas

O Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, deve ficar com 7.227 cargos comissionados. São vagas de confiança que pertenciam as pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, agora todos reunidos na Economia.

O remanejamento também inclui cargos dos extintos Ministério do Trabalho e do Desenvolvimento Social e Agrário. As funções alocados no novo ministério tem remunerações que chegam até a 16,2 mil reais.

O quadro com esses cargos foi publicado na edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira, 2.

O decreto detalha ainda a grande estrutura do ministério de Guedes. A pasta terá sete secretarias especiais, 20 secretarias, incluindo a Executiva, além de várias diretorias, subsecretarias, assessorias especiais e departamentos.

O documento lista também os vários órgãos colegiados, além das autarquias, empresas públicas e fundações da estrutura organizacional do novo ministério.

As secretarias especiais do Ministério da Economia são: Fazenda, Receita Federal, Previdência e Trabalho, Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Desestatização e Desinvestimento, Produtividade, Emprego e Competitividade e Desburocratização, Gestão e Governo Digital.