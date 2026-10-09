Minerva tem frigorífico parado que respondeu por 22% dos abates no Uruguai
Paralisação da unidade Carrasco pode afetar a produção do grupo no país no segundo semestre; reabertura segue em negociação
O frigorífico Carrasco, da Minerva, respondeu por 22% dos abates do grupo no Uruguai em 2025. Com esse peso na operação, a paralisação da unidade — atribuída pela empresa ao alto preço do gado e a divergências sobre salários, segundo o sindicato dos trabalhadores — pode afetar a produção da Minerva no país no segundo semestre. A reabertura segue em negociação.