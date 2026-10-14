Milei vai ao FMI e depende de novo aval para enfrentar crise de financiamento da Argentina

O governo de Javier Milei enfrenta mais um teste para sustentar sua política econômica. O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, reuniu-se com Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), durante os encontros anuais da instituição, em Bangcoc, na Tailândia. A negociação ocorre enquanto Buenos Aires aguarda uma nova liberação de recursos do organismo, estimada em cerca de 869 milhões de dólares.

Apesar do ajuste das contas públicas e da redução da inflação desde o início do mandato, o país continua dependente do financiamento externo para reforçar suas reservas e enfrentar os vencimentos da dívida. A Argentina mantém com o FMI um programa de financiamento de 20 bilhões de dólares, aprovado em abril de 2025. Em maio deste ano, a instituição autorizou uma nova parcela de aproximadamente 1 bilhão de dólares, elevando para 15,8 bilhões o total desembolsado até então.

As crises que aumentam a pressão sobre Javier Milei

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A liberação dos recursos está vinculada ao cumprimento de compromissos econômicos, entre eles metas fiscais e de acumulação de reservas internacionais. Cada revisão representa, portanto, um teste da capacidade do governo de manter o programa em funcionamento.

Reservas continuam sendo o principal problema

A maior vulnerabilidade argentina está na disponibilidade de dólares. Embora o Banco Central tenha ampliado suas compras de moeda estrangeira em 2026, o volume de reservas efetivamente disponível para enfrentar crises cambiais permanece limitado diante das obrigações externas.

Na avaliação mais recente publicada pelo FMI, em maio, a Argentina havia descumprido a meta de acumulação de reservas líquidas estabelecida para o fim de 2025. O organismo reconheceu os esforços posteriores de recomposição, mas ressaltou que a posição externa do país continuava frágil.

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O problema é particularmente importante para uma economia marcada pela desconfiança em relação à moeda nacional. Em períodos de incerteza, empresas e famílias costumam aumentar a procura por dólares, pressionando o câmbio e reduzindo a capacidade de intervenção do Banco Central.

Para Milei, a recomposição das reservas também é uma condição para recuperar o acesso regular aos mercados internacionais de crédito. Sem essa possibilidade, o governo permanece mais dependente de organismos multilaterais e de operações financeiras para administrar seus compromissos.

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Dívida amplia pressão sobre 2027

O calendário de pagamentos da dívida acrescenta dificuldades ao cenário. O FMI advertiu que a capacidade argentina de honrar suas obrigações com a própria instituição continua sujeita a riscos excepcionais, sobretudo pela necessidade de reforçar as reservas e recuperar o acesso sustentável ao financiamento privado.

Segundo as projeções divulgadas em maio, os pagamentos devidos ao Fundo em 2027 equivaleriam a cerca de 18% das reservas internacionais brutas projetadas para aquele ano. O indicador evidencia o peso dos compromissos externos sobre a disponibilidade de divisas.

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O desafio não se resume a conseguir novos empréstimos. Buenos Aires precisa demonstrar que será capaz de refinanciar dívidas sem depender continuamente de apoio extraordinário.

O governo aposta na disciplina fiscal, na desregulamentação econômica e na expansão de setores exportadores, como energia, mineração e agronegócio, para atrair investimentos e ampliar a entrada de dólares. O resultado dessas medidas, entretanto, depende também das condições dos mercados internacionais e da confiança dos investidores.

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Economia perde força e dificulta recuperação

A desaceleração da atividade econômica acrescenta outra dificuldade à estratégia presidencial. Pesquisa da Reuters divulgada nesta semana reduziu de 3% para 1,9% a previsão de crescimento do PIB argentino em 2026. Para 2027, a estimativa caiu de 3% para 2,6%.

O levantamento aponta o risco de recessão técnica, após a contração de 0,6% da economia no segundo trimestre. A indústria e o comércio enfrentam dificuldades, enquanto atividades exportadoras apresentam desempenho relativamente mais favorável.

O contraste expõe uma limitação do programa de estabilização. A redução da inflação e o controle dos gastos públicos melhoraram indicadores importantes, mas ainda não produziram uma recuperação uniforme da produção, do emprego e do consumo.

O enfraquecimento da atividade também pode dificultar a arrecadação tributária, aumentando a pressão para preservar o equilíbrio fiscal sem comprometer ainda mais a demanda interna.

Ajuste fiscal é reconhecido, mas não elimina riscos

O FMI reconhece avanços do governo na organização das contas públicas e na aprovação de reformas econômicas. Em sua avaliação de maio, a instituição destacou o cumprimento das metas fiscais de 2025 e as mudanças no funcionamento dos mercados monetário e cambial.

Ao mesmo tempo, recomendou a continuidade do esforço de redução de subsídios à energia, maior eficiência nos programas de assistência social e contenção de despesas discricionárias.

A combinação dessas medidas representa um desafio para Milei. O presidente precisa manter a credibilidade do ajuste fiscal, recuperar o crescimento e evitar que a perda de poder de compra e as dificuldades de setores produtivos ampliem as pressões sobre sua política econômica.

O Fundo também aponta fragilidades estruturais, como a baixa profundidade do mercado de capitais, as limitações do sistema tributário e a necessidade de fortalecer as instituições econômicas.

O que está em jogo na negociação com o FMI

Uma nova aprovação do Fundo representaria mais do que a entrada de recursos no caixa argentino. O aval funcionaria como sinal de confiança na continuidade do programa econômico e poderia facilitar negociações com outros credores.

A liberação, porém, não resolveria os problemas estruturais do país. O valor esperado é relativamente pequeno diante das necessidades de financiamento e da dimensão dos compromissos externos.

Para reduzir sua dependência do FMI, a Argentina terá de ampliar a geração de dólares, reconstruir reservas e recuperar a capacidade de captar recursos em condições sustentáveis.

É nesse ponto que se concentra o desafio de Milei: transformar os resultados do ajuste fiscal em estabilidade financeira duradoura, antes que os vencimentos da dívida e a desaceleração da economia imponham novas restrições ao governo.