Milei nega saída de ministro da Economia em meio à escalada de pobreza entre argentinos

O presidente da Argentina, Javier Milei, negou nesta segunda-feira, 12, que pretenda substituir o ministro da Economia, Luis Caputo, em meio a especulações sobre mudanças na equipe econômica e à deterioração de indicadores de atividade e renda no país.

Em entrevista à rádio Mitre, Milei afirmou que mantém uma relação de confiança com o ministro e que os dois estão alinhados na condução da política econômica.

“Temos uma relação simbiótica”, disse o presidente, ao rejeitar os rumores sobre uma possível saída de Caputo. Milei também afirmou que ninguém questiona o ministro porque a política econômica é definida pelo próprio governo.

Segundo o jornal argentino La Nación, as especulações ganharam força depois que o presidente convidou o economista Alberto Ades para uma reunião ministerial na semana passada, da qual Caputo não participou.

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Ades já havia manifestado críticas a aspectos técnicos do programa econômico.

A defesa pública do ministro ocorre em um momento de dificuldades para transformar a estabilização macroeconômica em recuperação consistente da atividade e do poder de compra.

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Depois de reduzir a inflação e equilibrar as contas públicas, o governo enfrenta sinais de enfraquecimento da economia, com retração da produção industrial, queda da atividade em julho e aumento da pobreza no primeiro semestre.

Atividade econômica perde força

O indicador mensal de atividade econômica da Argentina recuou 1,4% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).

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O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetava crescimento de 1,8%, e representou uma reversão em relação à expansão de 2,7% registrada em junho.

Oito dos 15 setores acompanhados pelo indicador apresentaram queda na comparação anual.

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O comércio atacadista e varejista, incluindo reparos, recuou 5%, enquanto a indústria manufatureira caiu 4,6%.

Na direção contrária, a mineração e a extração de petróleo e gás avançaram, evidenciando a diferença de desempenho entre os setores exportadores e segmentos mais dependentes do consumo doméstico.

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Os dados industriais mais recentes também mostram dificuldades. Em agosto, a produção manufatureira caiu 3,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a agosto, a retração foi de 2,7%, de acordo com o Indec.

O quadro alimenta preocupações sobre o risco de uma nova contração econômica. A fraqueza do comércio e da indústria indica que a recuperação permanece desigual, apesar do avanço de atividades ligadas à mineração e à exploração de recursos naturais.

Pobreza volta a crescer

A deterioração da renda é outro desafio para Milei. A pobreza atingiu 32% da população urbana argentina no primeiro semestre de 2026, ante 28% no segundo semestre de 2025, segundo o Indec.

A proporção de pessoas em situação de indigência, que não conseguem pagar sequer uma cesta básica de alimentos, subiu de 6,3% para 7,5% no mesmo intervalo.

Os números interrompem a trajetória de melhora observada anteriormente. No primeiro semestre de 2024, a pobreza havia alcançado 53%, em meio ao impacto inicial do ajuste fiscal e da desvalorização cambial promovidos pelo governo.

A redução posterior foi um dos principais argumentos de Milei para defender seu programa econômico. A alta mais recente, porém, indica que os ganhos sociais não estão consolidados.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego chegou a 8% no segundo trimestre de 2026.

A combinação de dificuldades no emprego, retração industrial e perda de poder de compra amplia a pressão sobre o governo para acelerar a recuperação da economia real.

Ministro viaja para negociar com o FMI

Caputo tem viagem prevista para Bangkok, na Tailândia, onde participará das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. A agenda inclui conversas com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e representantes de organismos multilaterais.

O objetivo é avançar na terceira revisão do programa de financiamento firmado com o Fundo. Segundo o La Nación, ainda está pendente um desembolso de aproximadamente US$ 869 milhões, condicionado ao andamento do acordo.

A relação com o FMI é central para a estratégia econômica argentina, que busca preservar o equilíbrio fiscal, recompor as reservas internacionais e recuperar a confiança dos investidores.

A continuidade de Caputo também representa a manutenção da orientação econômica defendida por Milei, baseada em cortes de gastos, desregulamentação e abertura comercial.

O governo sustenta que o ajuste é necessário para superar anos de desequilíbrios fiscais e inflação elevada.

A redução da inflação continua sendo um dos principais resultados da gestão, mas os dados de atividade, indústria e pobreza mostram que a estabilização ainda não se traduziu em uma recuperação ampla da economia.

Ao descartar a saída de Caputo, Milei procurou afastar dúvidas sobre a continuidade de seu programa. O desafio agora é demonstrar que a disciplina fiscal e a desaceleração dos preços podem coexistir com crescimento econômico, geração de empregos e melhora duradoura da renda.