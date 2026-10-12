Milei nega saída de ministro da Economia em meio à escalada de pobreza entre argentinos
Presidente afirma que mantém relação de confiança com Luis Caputo e descarta divergências no governo
O presidente da Argentina, Javier Milei, negou nesta segunda-feira, 12, que pretenda substituir o ministro da Economia, Luis Caputo, em meio a especulações sobre mudanças na equipe econômica e à deterioração de indicadores de atividade e renda no país.
Em entrevista à rádio Mitre, Milei afirmou que mantém uma relação de confiança com o ministro e que os dois estão alinhados na condução da política econômica.
“Temos uma relação simbiótica”, disse o presidente, ao rejeitar os rumores sobre uma possível saída de Caputo. Milei também afirmou que ninguém questiona o ministro porque a política econômica é definida pelo próprio governo.
Segundo o jornal argentino La Nación, as especulações ganharam força depois que o presidente convidou o economista Alberto Ades para uma reunião ministerial na semana passada, da qual Caputo não participou.
Ades já havia manifestado críticas a aspectos técnicos do programa econômico.
A defesa pública do ministro ocorre em um momento de dificuldades para transformar a estabilização macroeconômica em recuperação consistente da atividade e do poder de compra.
Depois de reduzir a inflação e equilibrar as contas públicas, o governo enfrenta sinais de enfraquecimento da economia, com retração da produção industrial, queda da atividade em julho e aumento da pobreza no primeiro semestre.
Atividade econômica perde força
O indicador mensal de atividade econômica da Argentina recuou 1,4% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).
O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que projetava crescimento de 1,8%, e representou uma reversão em relação à expansão de 2,7% registrada em junho.
Oito dos 15 setores acompanhados pelo indicador apresentaram queda na comparação anual.
O comércio atacadista e varejista, incluindo reparos, recuou 5%, enquanto a indústria manufatureira caiu 4,6%.
Na direção contrária, a mineração e a extração de petróleo e gás avançaram, evidenciando a diferença de desempenho entre os setores exportadores e segmentos mais dependentes do consumo doméstico.
Os dados industriais mais recentes também mostram dificuldades. Em agosto, a produção manufatureira caiu 3,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado de janeiro a agosto, a retração foi de 2,7%, de acordo com o Indec.
O quadro alimenta preocupações sobre o risco de uma nova contração econômica. A fraqueza do comércio e da indústria indica que a recuperação permanece desigual, apesar do avanço de atividades ligadas à mineração e à exploração de recursos naturais.
Pobreza volta a crescer
A deterioração da renda é outro desafio para Milei. A pobreza atingiu 32% da população urbana argentina no primeiro semestre de 2026, ante 28% no segundo semestre de 2025, segundo o Indec.
A proporção de pessoas em situação de indigência, que não conseguem pagar sequer uma cesta básica de alimentos, subiu de 6,3% para 7,5% no mesmo intervalo.
Os números interrompem a trajetória de melhora observada anteriormente. No primeiro semestre de 2024, a pobreza havia alcançado 53%, em meio ao impacto inicial do ajuste fiscal e da desvalorização cambial promovidos pelo governo.
A redução posterior foi um dos principais argumentos de Milei para defender seu programa econômico. A alta mais recente, porém, indica que os ganhos sociais não estão consolidados.
No mercado de trabalho, a taxa de desemprego chegou a 8% no segundo trimestre de 2026.
A combinação de dificuldades no emprego, retração industrial e perda de poder de compra amplia a pressão sobre o governo para acelerar a recuperação da economia real.
Ministro viaja para negociar com o FMI
Caputo tem viagem prevista para Bangkok, na Tailândia, onde participará das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. A agenda inclui conversas com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e representantes de organismos multilaterais.
O objetivo é avançar na terceira revisão do programa de financiamento firmado com o Fundo. Segundo o La Nación, ainda está pendente um desembolso de aproximadamente US$ 869 milhões, condicionado ao andamento do acordo.
A relação com o FMI é central para a estratégia econômica argentina, que busca preservar o equilíbrio fiscal, recompor as reservas internacionais e recuperar a confiança dos investidores.
A continuidade de Caputo também representa a manutenção da orientação econômica defendida por Milei, baseada em cortes de gastos, desregulamentação e abertura comercial.
O governo sustenta que o ajuste é necessário para superar anos de desequilíbrios fiscais e inflação elevada.
A redução da inflação continua sendo um dos principais resultados da gestão, mas os dados de atividade, indústria e pobreza mostram que a estabilização ainda não se traduziu em uma recuperação ampla da economia.
Ao descartar a saída de Caputo, Milei procurou afastar dúvidas sobre a continuidade de seu programa. O desafio agora é demonstrar que a disciplina fiscal e a desaceleração dos preços podem coexistir com crescimento econômico, geração de empregos e melhora duradoura da renda.