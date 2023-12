Milei fala em ajuste fiscal para controlar a crise: “não será fácil”

Em seu primeiro discurso como presidente argentino, Javier Milei quebrou o protocolo: saiu do Congresso e foi á praça em frente ao parlamento, para discursar a uma multidão vestida com as cores da bandeira do país. Em sua fala, Milei prometeu um ajuste fiscal duro, a fim de controlar a grave crise econômica da argentina, que elevou a inflação a 140% ao ano. “Será difícil, mas vamos conseguir”.

Milei reforçou, em diversos pontos de seu discurso, que a situação dos argentinos deve piorar nos próximos meses, já que a política monetária e fiscal tem defasagens de 18 a 24 meses, ou seja, de 1 ano e meio para dois anos, para mostrar resultados, mas que este “é o único caminho para a prosperidade”. Respaldado pelos princípios do liberalismo econômico, o novo presidente argentino disse: “Vamos tomar todas as decisões necessária para solucionar um problema de 100 anos de gastos excessivos da classe política, mesmo que seja duro. Em primeiro momento, a situação vai piorar, mas vamos criar a base para um crescimento sólido e sustentável”.

“Tenho que deixar claro que não há alternativa ao ajuste fiscal”, afirmou. “Do ponto de vista teórico, se um país carece de reputação, os empresários não investirão até que venha um ajuste fiscal”.

Milei criticou duramente o período do Kirchnerismo, entre 2003 e 2015 e entre 2019 e 2022, detalhando números como o aumento da dívida interna e externa, a queda de 15% do PIB per capta nos últimos 10 anos e os alarmantes dados de inflação. “Para deixar claro, não há dinheiro”.

“Não há retorno, hoje encerramos décadas de fracasso e disputas sem sentido. Hoje começa uma nova era na Argentina, era de paz e prosperidade, de conhecimento e desenvolvimento, de liberdade e progresso”, disse durante o discurso de posse. “Nestes dias muito se falou sobre a herança que vamos receber. Que fique claro, nenhum governo recebeu uma situação pior do que estamos recebendo.”

Milei finalizou dizendo que sabe que o desafio é grande, mas que a Argentina tem capacidade para superar. “Cem anos de fracasso não acabam em um dia, mas começam em um dia. E esse dia, é hoje”, depois se seguiu de um de seus slogans de campanha “Viva La Libertad, Carajo”.

Milei agora segue em carro aberto para a Casa Rosada, onde recebe chefes de estados e convidados. Mais tarde, participa de um ato religioso na Catedral Metropolitana e termina os atos de posse no Teatro Colón, onde assistirá trechos da ópera Madame Butterfly.

