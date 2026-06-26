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Midea afasta gestor chinês após incidente em fábrica de MG; sindicato relata abusos

Empresa confirma episódio envolvendo um colaborador, contesta a versão sobre "chicoteamento" e anuncia reforço na capacitação de profissionais expatriados

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 12h10
Fachada de um prédio branco moderno com grandes janelas espelhadas, o logotipo azul Midea no topo, e um mastro com bandeiras à direita, sob céu azul com nuvens esparsas
Unidade da Midea em Pouso Alegre (MG): empresa afastou gestor após incidente e sindicato relata outros casos de abuso. (Midea/Reprodução)
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A fabricante de eletrodomésticos Midea afastou um gestor chinês após um incidente envolvendo um colaborador brasileiro na fábrica da empresa em Pouso Alegre (MG). A companhia confirmou que houve um episódio entre um expatriado e um funcionário da unidade, mas contestou a versão divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Pouso Alegre (Sindmetpa), que classificou o caso como uma agressão física e afirma que o episódio revelou uma série de abusos no ambiente de trabalho.

Segundo o sindicato, o gestor teria atingido um operador do setor de qualidade com uma peça de borracha rígida utilizada na linha de produção. A entidade afirma que o caso motivou uma mobilização dos trabalhadores e trouxe à tona relatos de assédio moral, pressão excessiva por produtividade e restrições ao uso dos banheiros.

Entre as denúncias apresentadas pelo Sindmetpa estão relatos de funcionárias que teriam urinado ou defecado nas próprias roupas após terem o pedido para deixar a linha de produção negado pela chefia. A entidade também cobra avanços nas negociações sobre plano de cargos e salários, participação nos lucros e resultados (PLR) e vale-alimentação.

Em comunicado, a Midea confirmou que houve um incidente ocorrido em 15 de junho entre um gestor expatriado e um colaborador local, mas afirmou que o episódio “não ocorreu nas dimensões noticiadas” e negou que tenha havido “chicoteamento” dentro da fábrica. A empresa informou que afastou o gestor envolvido após apuração interna e que o funcionário brasileiro permaneceu em atividade.

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A companhia afirmou ainda que ativou seus protocolos internos de resposta e mantém diálogo com representantes dos trabalhadores e autoridades competentes. Segundo a empresa, também serão reforçadas iniciativas de integração intercultural, desenvolvimento de lideranças e capacitação de profissionais expatriados que atuam no Brasil, com foco em comunicação, legislação trabalhista, práticas locais e conduta no ambiente de trabalho.

A Midea também contestou a informação de que teria havido paralisação da produção. De acordo com a empresa, a unidade de Pouso Alegre segue operando normalmente, sem interrupção das atividades industriais ou da distribuição de produtos.

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O sindicato informou que continuará cobrando providências em relação às denúncias e defende medidas disciplinares contra o gestor envolvido, além de melhorias nas condições de trabalho e no processo de negociação com a empresa.

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