Microsoft se aproxima de primeiro recorde na bolsa em quase um ano
Avanço das ações recuperou cerca de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado desde junho, com crescimento da receita de computação em nuvem
As ações da Microsoft chegaram a subir 1,8%, a US$ 551,13, na manhã desta terça-feira, 13, em Nova York, aproximando a empresa de seu primeiro recorde de fechamento desde outubro de 2025. Segundo a Bloomberg, o movimento prolonga uma recuperação apoiada nos resultados do Azure, sua plataforma de computação em nuvem, após meses de dúvidas dos investidores sobre o retorno dos gastos com inteligência artificial.
Na segunda-feira, 12, os papéis encerraram o pregão a US$ 541,15, perto da máxima histórica de fechamento, levando o valor de mercado da companhia a aproximadamente US$ 4 trilhões. O recorde desta terça-feira ainda dependia da cotação ao fim da sessão. Os valores citados se referem à negociação pela manhã e ao fechamento anterior, respectivamente.
Desde a mínima registrada em junho, as ações acumularam valorização superior a 50%, recuperando cerca de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado, conforme os dados da Bloomberg. Esse indicador corresponde ao preço dos papéis multiplicado pela quantidade de ações da empresa.
A recuperação sucede uma queda de 17% em junho, a maior perda mensal desde 2000. Naquele mês, quase US$ 600 bilhões foram eliminados do valor de mercado da Microsoft, enquanto investidores questionavam se os investimentos em infraestrutura de IA produziriam receitas suficientes para justificar os gastos.
Resultados da nuvem sustentam recuperação
O balanço divulgado em 29 de julho ajudou a mudar essa avaliação. No trimestre encerrado em junho, a receita do Azure e de outros serviços de nuvem cresceu 43% em relação ao mesmo período de 2025, acima da expectativa de aproximadamente 40% dos analistas.
A computação em nuvem permite que empresas contratem capacidade de processamento, armazenamento e serviços digitais sem manter toda essa estrutura em instalações próprias. Ela também fornece a infraestrutura utilizada para desenvolver e operar ferramentas de inteligência artificial.
A Microsoft informou que a receita anual do Azure superou US$ 100 bilhões pela primeira vez no exercício fiscal encerrado em junho. O conjunto de negócios de nuvem da companhia registrou receita trimestral de US$ 59,3 bilhões, alta de 27%.
No mesmo trimestre, a receita total da Microsoft avançou 18%, para US$ 90 bilhões, e o lucro líquido cresceu 31%, para US$ 35,8 bilhões. A companhia também informou que o Microsoft 365 Copilot, ferramenta de IA integrada aos aplicativos de produtividade, ultrapassou 30 milhões de assinaturas pagas.
Apesar da recuperação, o desempenho das ações ainda era inferior ao do Nasdaq 100, índice que reúne grandes empresas não financeiras negociadas na bolsa Nasdaq. Segundo a Bloomberg, a Microsoft acumulava valorização de aproximadamente 14% em 2026, ante avanço de 21% do índice.