ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Microsoft se aproxima de primeiro recorde na bolsa em quase um ano

Avanço das ações recuperou cerca de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado desde junho, com crescimento da receita de computação em nuvem

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 16h34
Sede da Microsoft em Nova York.
Desde a mínima registrada em junho, as ações acumularam valorização superior a 50%, recuperando cerca de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado. (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Microsoft se aproxima de primeiro recorde na bolsa em quase um ano Priorize VEJA no Google

As ações da Microsoft chegaram a subir 1,8%, a US$ 551,13, na manhã desta terça-feira, 13, em Nova York, aproximando a empresa de seu primeiro recorde de fechamento desde outubro de 2025. Segundo a Bloomberg, o movimento prolonga uma recuperação apoiada nos resultados do Azure, sua plataforma de computação em nuvem, após meses de dúvidas dos investidores sobre o retorno dos gastos com inteligência artificial.

Na segunda-feira, 12, os papéis encerraram o pregão a US$ 541,15, perto da máxima histórica de fechamento, levando o valor de mercado da companhia a aproximadamente US$ 4 trilhões. O recorde desta terça-feira ainda dependia da cotação ao fim da sessão. Os valores citados se referem à negociação pela manhã e ao fechamento anterior, respectivamente.

Desde a mínima registrada em junho, as ações acumularam valorização superior a 50%, recuperando cerca de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado, conforme os dados da Bloomberg. Esse indicador corresponde ao preço dos papéis multiplicado pela quantidade de ações da empresa.

A recuperação sucede uma queda de 17% em junho, a maior perda mensal desde 2000. Naquele mês, quase US$ 600 bilhões foram eliminados do valor de mercado da Microsoft, enquanto investidores questionavam se os investimentos em infraestrutura de IA produziriam receitas suficientes para justificar os gastos.

Siga
Continua após a publicidade

Resultados da nuvem sustentam recuperação

O balanço divulgado em 29 de julho ajudou a mudar essa avaliação. No trimestre encerrado em junho, a receita do Azure e de outros serviços de nuvem cresceu 43% em relação ao mesmo período de 2025, acima da expectativa de aproximadamente 40% dos analistas.

A computação em nuvem permite que empresas contratem capacidade de processamento, armazenamento e serviços digitais sem manter toda essa estrutura em instalações próprias. Ela também fornece a infraestrutura utilizada para desenvolver e operar ferramentas de inteligência artificial.

Continua após a publicidade

A Microsoft informou que a receita anual do Azure superou US$ 100 bilhões pela primeira vez no exercício fiscal encerrado em junho. O conjunto de negócios de nuvem da companhia registrou receita trimestral de US$ 59,3 bilhões, alta de 27%. 

No mesmo trimestre, a receita total da Microsoft avançou 18%, para US$ 90 bilhões, e o lucro líquido cresceu 31%, para US$ 35,8 bilhões. A companhia também informou que o Microsoft 365 Copilot, ferramenta de IA integrada aos aplicativos de produtividade, ultrapassou 30 milhões de assinaturas pagas.

Apesar da recuperação, o desempenho das ações ainda era inferior ao do Nasdaq 100, índice que reúne grandes empresas não financeiras negociadas na bolsa Nasdaq. Segundo a Bloomberg, a Microsoft acumulava valorização de aproximadamente 14% em 2026, ante avanço de 21% do índice.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Economia
Microsoft
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).