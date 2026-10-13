Microsoft se aproxima de primeiro recorde na bolsa em quase um ano

As ações da Microsoft chegaram a subir 1,8%, a US$ 551,13, na manhã desta terça-feira, 13, em Nova York, aproximando a empresa de seu primeiro recorde de fechamento desde outubro de 2025. Segundo a Bloomberg, o movimento prolonga uma recuperação apoiada nos resultados do Azure, sua plataforma de computação em nuvem, após meses de dúvidas dos investidores sobre o retorno dos gastos com inteligência artificial.

Na segunda-feira, 12, os papéis encerraram o pregão a US$ 541,15, perto da máxima histórica de fechamento, levando o valor de mercado da companhia a aproximadamente US$ 4 trilhões. O recorde desta terça-feira ainda dependia da cotação ao fim da sessão. Os valores citados se referem à negociação pela manhã e ao fechamento anterior, respectivamente.

Desde a mínima registrada em junho, as ações acumularam valorização superior a 50%, recuperando cerca de US$ 1,5 trilhão em valor de mercado, conforme os dados da Bloomberg. Esse indicador corresponde ao preço dos papéis multiplicado pela quantidade de ações da empresa.

A recuperação sucede uma queda de 17% em junho, a maior perda mensal desde 2000. Naquele mês, quase US$ 600 bilhões foram eliminados do valor de mercado da Microsoft, enquanto investidores questionavam se os investimentos em infraestrutura de IA produziriam receitas suficientes para justificar os gastos.

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Resultados da nuvem sustentam recuperação

O balanço divulgado em 29 de julho ajudou a mudar essa avaliação. No trimestre encerrado em junho, a receita do Azure e de outros serviços de nuvem cresceu 43% em relação ao mesmo período de 2025, acima da expectativa de aproximadamente 40% dos analistas.

A computação em nuvem permite que empresas contratem capacidade de processamento, armazenamento e serviços digitais sem manter toda essa estrutura em instalações próprias. Ela também fornece a infraestrutura utilizada para desenvolver e operar ferramentas de inteligência artificial.

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A Microsoft informou que a receita anual do Azure superou US$ 100 bilhões pela primeira vez no exercício fiscal encerrado em junho. O conjunto de negócios de nuvem da companhia registrou receita trimestral de US$ 59,3 bilhões, alta de 27%.

No mesmo trimestre, a receita total da Microsoft avançou 18%, para US$ 90 bilhões, e o lucro líquido cresceu 31%, para US$ 35,8 bilhões. A companhia também informou que o Microsoft 365 Copilot, ferramenta de IA integrada aos aplicativos de produtividade, ultrapassou 30 milhões de assinaturas pagas.

Apesar da recuperação, o desempenho das ações ainda era inferior ao do Nasdaq 100, índice que reúne grandes empresas não financeiras negociadas na bolsa Nasdaq. Segundo a Bloomberg, a Microsoft acumulava valorização de aproximadamente 14% em 2026, ante avanço de 21% do índice.