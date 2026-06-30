Microsoft perde US$ 570 bi em valor de mercado com dúvidas sobre retorno da IA

A Microsoft caminha para registrar seu pior desempenho mensal em mais de 25 anos, em meio ao aumento das preocupações dos investidores com o retorno dos investimentos em inteligência artificial.

As ações da empresa acumulam queda de cerca de 17% em junho, o que representa uma perda aproximada de US$ 570 bilhões em valor de mercado. Se o desempenho se confirmar até o fechamento do mês, será o pior desde dezembro de 2000, durante o estouro da bolha das empresas de tecnologia.

A desvalorização ocorre apesar do forte crescimento do setor de inteligência artificial e marca uma mudança no humor de Wall Street, que passou a cobrar resultados mais concretos após dois anos de investimentos recordes.

Mercado questiona gastos recordes

O principal foco das preocupações é o ritmo de expansão dos investimentos das grandes empresas de tecnologia.

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Na divulgação de seu balanço trimestral, a Microsoft elevou para US$ 190 bilhões a previsão de investimentos em infraestrutura neste ano fiscal, destinados principalmente à construção de data centers e à ampliação da capacidade necessária para aplicações de inteligência artificial.

Embora a empresa continue registrando crescimento em sua divisão de computação em nuvem, investidores passaram a questionar quanto tempo será necessário para que esses aportes se convertam em receitas suficientes para justificar os gastos.

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Especialistas também observam que parte dessas empresas vem recorrendo ao mercado de dívida para financiar a expansão, indicando que nem mesmo suas robustas reservas de caixa seriam suficientes para sustentar o atual ritmo de investimentos.

Temor sobre futuro dos softwares tradicionais

Além dos custos elevados, investidores avaliam que a própria inteligência artificial pode transformar alguns dos principais produtos da Microsoft.

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Ferramentas de IA capazes de produzir textos, planilhas, apresentações e análises levantam dúvidas sobre como aplicativos tradicionais, como Word, Excel e PowerPoint, serão utilizados no futuro.

Embora a Microsoft lidere a incorporação dessas tecnologias ao pacote Microsoft 365, o mercado ainda busca entender se a empresa conseguirá monetizar essa transição sem comprometer receitas de seus produtos históricos.

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Correção afeta gigantes da tecnologia

A pressão não se limita à Microsoft.

O ETF Roundhill Magnificent Seven, que acompanha o desempenho de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla, acumula queda superior a 10% no último mês, refletindo uma realização de lucros após um longo período de valorização das ações ligadas à inteligência artificial.

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Apesar da correção recente, o setor de tecnologia continua entre os destaques do mercado americano em 2026. O ETF Technology Select Sector SPDR, referência para o segmento, acumula valorização próxima de 27% no ano, bem acima do avanço do índice S&P 500.

Analistas mantêm confiança

Mesmo diante da forte queda das ações, parte de Wall Street continua otimista com a Microsoft.

Analistas do Deutsche Bank mantiveram recomendação de compra para os papéis e afirmaram esperar que a empresa preserve margens elevadas de lucro e continue expandindo seus negócios nos próximos anos.

Para esses analistas, a liderança da Microsoft em computação em nuvem e inteligência artificial continua colocando a empresa em posição privilegiada para capturar o crescimento esperado desse mercado, ainda que investidores estejam mais cautelosos no curto prazo.