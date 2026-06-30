ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Microsoft perde US$ 570 bi em valor de mercado com dúvidas sobre retorno da IA

Ações caminham para o pior desempenho mensal desde 2000 após investidores questionarem gastos bilionários

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 12h57 | Atualizado em 1 jul 2026, 13h18
Escritório da Microsoft em Nova York - 22/07/2025
Escritório da Microsoft em Nova York - 22/07/2025 (Adam Gray/Bloomberg via/Getty Images)
Continua após publicidade
Microsoft perde US$ 570 bi em valor de mercado com dúvidas sobre retorno da IA Priorize VEJA no Google

A Microsoft caminha para registrar seu pior desempenho mensal em mais de 25 anos, em meio ao aumento das preocupações dos investidores com o retorno dos investimentos em inteligência artificial.

As ações da empresa acumulam queda de cerca de 17% em junho, o que representa uma perda aproximada de US$ 570 bilhões em valor de mercado. Se o desempenho se confirmar até o fechamento do mês, será o pior desde dezembro de 2000, durante o estouro da bolha das empresas de tecnologia.

A desvalorização ocorre apesar do forte crescimento do setor de inteligência artificial e marca uma mudança no humor de Wall Street, que passou a cobrar resultados mais concretos após dois anos de investimentos recordes.

Mercado questiona gastos recordes

O principal foco das preocupações é o ritmo de expansão dos investimentos das grandes empresas de tecnologia.

Siga
Continua após a publicidade

Na divulgação de seu balanço trimestral, a Microsoft elevou para US$ 190 bilhões a previsão de investimentos em infraestrutura neste ano fiscal, destinados principalmente à construção de data centers e à ampliação da capacidade necessária para aplicações de inteligência artificial.

Embora a empresa continue registrando crescimento em sua divisão de computação em nuvem, investidores passaram a questionar quanto tempo será necessário para que esses aportes se convertam em receitas suficientes para justificar os gastos.

Continua após a publicidade

Especialistas também observam que parte dessas empresas vem recorrendo ao mercado de dívida para financiar a expansão, indicando que nem mesmo suas robustas reservas de caixa seriam suficientes para sustentar o atual ritmo de investimentos.

Temor sobre futuro dos softwares tradicionais

Além dos custos elevados, investidores avaliam que a própria inteligência artificial pode transformar alguns dos principais produtos da Microsoft.

Continua após a publicidade

Ferramentas de IA capazes de produzir textos, planilhas, apresentações e análises levantam dúvidas sobre como aplicativos tradicionais, como Word, Excel e PowerPoint, serão utilizados no futuro.

Embora a Microsoft lidere a incorporação dessas tecnologias ao pacote Microsoft 365, o mercado ainda busca entender se a empresa conseguirá monetizar essa transição sem comprometer receitas de seus produtos históricos.

Continua após a publicidade

Correção afeta gigantes da tecnologia

A pressão não se limita à Microsoft.

O ETF Roundhill Magnificent Seven, que acompanha o desempenho de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla, acumula queda superior a 10% no último mês, refletindo uma realização de lucros após um longo período de valorização das ações ligadas à inteligência artificial.

Continua após a publicidade

Apesar da correção recente, o setor de tecnologia continua entre os destaques do mercado americano em 2026. O ETF Technology Select Sector SPDR, referência para o segmento, acumula valorização próxima de 27% no ano, bem acima do avanço do índice S&P 500.

Analistas mantêm confiança

Mesmo diante da forte queda das ações, parte de Wall Street continua otimista com a Microsoft.

Analistas do Deutsche Bank mantiveram recomendação de compra para os papéis e afirmaram esperar que a empresa preserve margens elevadas de lucro e continue expandindo seus negócios nos próximos anos.

Para esses analistas, a liderança da Microsoft em computação em nuvem e inteligência artificial continua colocando a empresa em posição privilegiada para capturar o crescimento esperado desse mercado, ainda que investidores estejam mais cautelosos no curto prazo.

Publicidade
TAGS:
Big Techs
Bolsa de Valores
Inteligencia Artificial
Microsoft
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).