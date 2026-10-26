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Economia

Microsoft oferece demissão voluntária a 60 mil funcionários para conter custos

Programa abrange mais de um quarto do quadro global da empresa, que prevê investir US$ 175 bilhões em infraestrutura neste ano

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 16h12
Sede da Microsoft em Nova York.
A redução de despesas ocorre enquanto a Microsoft amplia os gastos com centros de processamento de dados e chips utilizados em inteligência artificial. (Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images)
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Microsoft oferece demissão voluntária a 60 mil funcionários para conter custos Priorize VEJA no Google

A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, 26, um programa de demissão voluntária para cerca de 60 mil funcionários, mais de um quarto de seu quadro global, enquanto busca conter custos e financiar os investimentos em inteligência artificial. O número corresponde aos profissionais que poderão receber a oferta, e não à quantidade de desligamentos já definida.

O programa será oferecido a funcionários de equipes selecionadas nos Estados Unidos, Canadá, Índia e Reino Unido. Segundo a Reuters, entre as áreas participantes estão Xbox, Windows e dispositivos, Copilot, experiências de inteligência artificial, finanças e recursos humanos. Divisões como marketing, negócios comerciais e segurança ficarão de fora, de acordo com uma fonte ouvida pela agência.

A companhia tinha 223 mil funcionários em tempo integral no mundo ao fim de junho. A oferta terá prazo limitado e adesão voluntária. Os profissionais elegíveis receberão individualmente as condições para participar.

Em mensagem aos empregados, a diretora de Recursos Humanos, Amy Coleman, afirmou que a iniciativa oferece apoio a quem considera deixar a empresa e permite às áreas participantes adaptar suas equipes às novas necessidades do negócio.

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Investimentos em inteligência artificial

A redução de despesas ocorre enquanto a Microsoft amplia os gastos com centros de processamento de dados e chips utilizados em inteligência artificial. A empresa prevê US$ 175 bilhões em investimentos de capital em 2026, categoria que inclui a construção e a aquisição de infraestrutura e equipamentos.

O volume de recursos destinado à tecnologia tem levado investidores a cobrar resultados capazes de justificar os desembolsos. A Microsoft divulgará seu próximo balanço trimestral na quarta-feira, 28, depois do fechamento do mercado americano.

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A oferta alcança inclusive equipes que trabalham com inteligência artificial e com o Copilot, assistente da companhia. Os termos do programa serão semelhantes aos dos pacotes habituais de desligamento da Microsoft, segundo o site especializado em tecnologia TechCrunch.

Outras reduções de pessoal

Este não é o primeiro programa voluntário da empresa neste ano. Uma iniciativa anterior foi oferecida a aproximadamente 9 mil funcionários nos Estados Unidos, equivalentes a cerca de 7% do quadro americano.

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Em julho, a Microsoft também anunciou o corte de 4,8 mil postos, aproximadamente 2,1% de sua força de trabalho global, em uma reorganização que envolveu o negócio de jogos Xbox.

A companhia não informou quantos dos 60 mil profissionais elegíveis pretende desligar com a nova oferta nem divulgou uma estimativa de economia com o programa.

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