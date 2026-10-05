Microsoft lidera ranking das melhores empresas para trabalhar; 11 brasileiras aparecem na lista
Levantamento da Forbes e da Statista ouviu mais de 300 mil trabalhadores em mais de 50 países
A Microsoft foi eleita pela terceira vez consecutiva a melhor empresa do mundo para trabalhar no ranking elaborado pela Forbes em parceria com a Statista.
A edição de 2026 reúne 900 companhias de 52 países e foi baseada na avaliação de mais de 300 mil trabalhadores.
A lista mostra forte presença de empresas americanas entre as posições mais altas, mas também inclui companhias de diferentes setores e países.
A Delta Air Lines ficou em segundo lugar, seguida pela canadense Shopify. Costco, Nvidia, Adobe, Apple, Sony, Alphabet, dona do Google, e Lego completam as dez primeiras posições.
O ranking não mede simplesmente salários ou benefícios.
A avaliação considera a percepção dos trabalhadores sobre diferentes aspectos da relação com o empregador, incluindo remuneração, oportunidades de crescimento profissional, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e reputação da companhia.
Os participantes também responderam se recomendariam a empresa em que trabalham para familiares e amigos. As respostas foram combinadas com dados das três últimas edições da pesquisa, com peso maior para avaliações mais recentes e para funcionários atuais.
Brasil tem 11 empresas entre as 900
O Brasil aparece com 11 empresas na lista de 2026. A Petrobras foi a melhor colocada entre as companhias brasileiras, na 74ª posição mundial.
A Embraer ficou em 132º lugar, seguida por Gerdau, na 274ª posição, e Vale, na 278ª. Também aparecem Natura, Banco do Brasil, Nubank, Votorantim, Bradesco, Braskem e Suzano.
A distribuição mostra que não existe concentração do resultado brasileiro em apenas um setor. A lista reúne empresas de petróleo e mineração, indústria, aviação, varejo, bancos, tecnologia, química e papel e celulose.
As posições das brasileiras foram:
- Petrobras: 74º
- Embraer: 132º
- Gerdau: 274º
- Vale: 278º
- Natura: 342º
- Banco do Brasil: 409º
- Nubank: 428º
- Votorantim: 576º
- Bradesco: 626º
- Braskem: 635º
- Suzano: 775º
O que o ranking mede
A pesquisa da Forbes e da Statista é baseada principalmente na percepção dos trabalhadores, e não em indicadores financeiros ou em uma auditoria das condições oferecidas pelas empresas.
Para participar da seleção, as companhias precisam ter pelo menos 1.000 funcionários e atuação internacional. A pesquisa é feita de forma independente, por meio de painéis on-line, e os participantes podem avaliar tanto o empregador atual quanto empresas que conhecem por experiência profissional ou por pessoas próximas.
Além das respostas dos trabalhadores, a metodologia incorpora avaliações acumuladas dos três anos anteriores. As informações mais recentes recebem peso maior no cálculo final.
Isso significa que a posição de uma empresa no ranking deve ser interpretada como um indicador de percepção sobre a experiência de trabalhar nela. O levantamento não significa, por si só, que uma companhia tenha os melhores salários ou benefícios do mercado, nem que todos os seus funcionários tenham a mesma experiência.
Microsoft mantém liderança em meio à transformação do trabalho
A liderança da Microsoft ocorre em um momento de grandes mudanças no mercado de trabalho, principalmente por causa da inteligência artificial.
A empresa está entre as maiores companhias do mundo em computação em nuvem e inteligência artificial e vem incorporando essas tecnologias a produtos utilizados por milhões de trabalhadores. Ao mesmo tempo, a expansão da IA tem provocado discussões sobre produtividade, qualificação profissional e transformação de funções dentro das empresas.
A Microsoft também aparece como uma das empresas de maior valor e rentabilidade do setor de tecnologia. Segundo dados compilados pela própria Forbes, a companhia tem receita anual superior a US$ 300 bilhões e mais de 100 mil funcionários.
O segundo lugar ficou com a Delta Air Lines, enquanto a Shopify avançou fortemente no ranking, passando da 14ª posição em 2025 para a terceira neste ano.
Tecnologia domina, mas não sozinha
O resultado das dez primeiras posições mostra a força das empresas de tecnologia e serviços digitais, mas o ranking também inclui companhias de outros setores.
A Nvidia, que se tornou uma das principais fornecedoras de chips usados em sistemas de inteligência artificial, ficou em quinto lugar. Adobe ocupou a sexta posição e Apple, a sétima.
A Sony ficou em oitavo, Alphabet em nono e Lego em décimo.
A composição também mostra a presença de empresas que dependem de grandes contingentes de trabalhadores em atividades presenciais, como transporte aéreo e varejo. A Delta, por exemplo, emprega dezenas de milhares de pessoas em aeroportos, aeronaves e operações de apoio.
O que explica a percepção sobre um bom empregador
A pesquisa aponta para uma mudança na forma como as empresas são avaliadas pelos próprios funcionários. Salário continua sendo um fator importante, mas não é o único componente considerado.
Possibilidade de crescimento profissional, qualidade da gestão, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e reputação da companhia também influenciam a disposição do trabalhador de recomendar seu empregador.
O resultado, portanto, não deve ser lido como um ranking de remuneração. Uma empresa pode oferecer salários elevados e ainda ter uma avaliação menos favorável em outros critérios, assim como uma companhia pode se destacar pela cultura organizacional mesmo sem liderar em remuneração.
O levantamento de 2026 reúne 900 empresas entre cerca de 6 mil companhias avaliadas. Foram coletadas mais de 5 milhões de avaliações de empregadores na pesquisa internacional.
No topo, a Microsoft mantém a primeira colocação pelo terceiro ano consecutivo. Entre as brasileiras, a Petrobras aparece pela primeira vez dentro do grupo das 100 primeiras, enquanto Embraer e Gerdau também figuram entre as 300 mais bem avaliadas.