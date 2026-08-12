Miami fica mais cara que Nova York e enfrenta um novo problema: trabalhadores estão indo embora

Durante a pandemia, Miami virou um dos principais destinos de americanos que queriam deixar cidades caras como Nova York e San Francisco. Trabalho remoto, clima quente, ausência de imposto estadual sobre a renda e imóveis que ainda pareciam baratos em comparação com os grandes centros do país ajudaram a impulsionar uma onda de migração para a Flórida.

A fase de euforia, porém, perdeu força.

Em 2024, pela primeira vez, o custo de vida da região metropolitana de Miami, que inclui Fort Lauderdale e West Palm Beach, ultrapassou o de Nova York. O índice do Bureau of Economic Analysis, que compara os preços de bens e serviços entre diferentes regiões, ficou em 114,2 em Miami, contra 112,6 em Nova York. Na média dos Estados Unidos, o índice é 100.

A diferença é pequena, mas representa uma mudança importante para uma cidade cuja principal vantagem durante anos foi justamente ser uma alternativa mais barata aos grandes centros americanos.

O movimento migratório mostra que essa vantagem diminuiu.

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Entre julho de 2024 e junho de 2025, a região metropolitana de Miami registrou saldo negativo de cerca de 114 mil pessoas na migração interna, o pior resultado entre as grandes regiões metropolitanas americanas.

A tendência representa uma inversão em relação aos primeiros anos da pandemia, quando Miami estava entre os principais destinos de americanos que deixavam outras regiões do país.

Isso não significa que Miami esteja esvaziando. A região continua recebendo imigrantes de outros países, e a migração internacional ainda ajuda a sustentar sua população. Miami-Dade, por exemplo, permanece entre os condados americanos que mais recebem novos moradores vindos do exterior.

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O que mudou é o fluxo de americanos que chegam de outros estados.

A conta da moradia

O principal motivo está na habitação.

O aluguel de um apartamento de um quarto em Miami-Dade passou de US$ 1.095 em 2019 para US$ 1.482 em 2026, segundo dados compilados pelo Shimberg Center for Housing Studies, da Universidade da Flórida.

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Na cidade de Miami, o aluguel bruto mediano já era de US$ 1.758 entre 2020 e 2024, enquanto o valor mediano de um imóvel ocupado pelo proprietário chegava a US$ 518 mil.

O aumento dos preços foi acelerado pelo forte crescimento da demanda durante a pandemia. A chegada de famílias de alta renda, investidores e compradores estrangeiros pressionou um mercado em que a oferta de imóveis acessíveis não cresceu na mesma velocidade.

Um dos sinais mais claros está na faixa considerada mais acessível para a classe média. Em Miami-Dade, o estoque de casas de uma família anunciadas por menos de US$ 500 mil caiu 30% em um ano e 82% desde 2019, segundo dados da Analytics Miami citados pelo Business Insider.

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O resultado é uma mudança no perfil da cidade: Miami continua atraindo pessoas com muito dinheiro, mas ficou mais difícil para trabalhadores de renda média e baixa acompanhar o preço da moradia.

O seguro virou parte importante da conta

Há ainda uma diferença em relação a cidades como Nova York: morar na Flórida envolve um risco climático muito maior.

A região é exposta a furacões e outros eventos extremos, o que tornou o seguro residencial uma das despesas que mais pressionaram o orçamento das famílias.

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O problema é especialmente forte no mercado de condomínios, onde reformas obrigatórias, reservas financeiras para manutenção e novas exigências de segurança também elevaram os custos de propriedade depois do colapso do edifício Champlain Towers South, em Surfside, em 2021.

Um estudo publicado em 2026 que analisou mais de 1 milhão de transações de condomínios na Flórida concluiu que tanto a percepção maior de risco após o desastre de Surfside quanto as novas regras estaduais de segurança tiveram impacto sobre os preços dos imóveis.

Para o morador, portanto, o custo de comprar uma casa ou apartamento não termina no preço do imóvel. Seguro, condomínio, manutenção e financiamento também entram na conta.

É uma das razões pelas quais a comparação entre Miami e Nova York mudou tão rapidamente.

O mercado de trabalho ainda é forte, mas perdeu velocidade

A situação não é de colapso econômico.

A taxa de desemprego da região metropolitana de Miami ficou em 3,6% em junho, abaixo da média nacional. O emprego não agrícola também estava 0,2% acima do nível de um ano antes.

O que chama atenção é a velocidade da desaceleração.

Em junho de 2025, o emprego na região crescia 1,5% em 12 meses, com a criação de 42,6 mil postos. Um ano depois, o crescimento havia praticamente desaparecido.

Em junho de 2026, a região criou apenas 500 empregos em relação ao mês anterior, depois de ter eliminado 2.700 em maio. O resultado ficou entre os menores desempenhos do mercado local nos últimos anos.

A combinação de emprego ainda relativamente forte com menor crescimento ajuda a explicar o momento atual: Miami não está em recessão, mas também não vive mais o ritmo de expansão que marcou a recuperação pós-pandemia.

O fim da grande migração para a Flórida

A mudança de Miami faz parte de um fenômeno maior.

A Flórida continua recebendo mais moradores do que perde, mas a intensidade desse movimento caiu drasticamente. O saldo de migração do estado foi de cerca de 201 mil pessoas em 2025, contra quase 599 mil no pico de 2022.

O Census Bureau também aponta que os padrões de migração interna nos Estados Unidos mudaram depois do choque provocado pela pandemia. Algumas cidades que haviam se tornado grandes destinos perderam força, enquanto outras regiões passaram a atrair moradores.

Miami é um dos casos mais claros dessa reversão.

Durante o auge do trabalho remoto, um profissional podia morar na Flórida e continuar trabalhando para uma empresa sediada em Nova York ou na Califórnia. Com a volta de parte dos funcionários aos escritórios e a redução da flexibilidade do trabalho remoto, a decisão de mudar de cidade passou a depender mais da existência de empregos locais.

Isso torna o preço da moradia ainda mais importante.

Uma cidade cada vez mais rica

O paradoxo de Miami é que a cidade não perdeu sua capacidade de atrair dinheiro.

Bilionários, investidores e grandes empresas continuam chegando. O mercado imobiliário de alto padrão permanece muito mais resistente do que o segmento voltado para famílias de renda média.

Esse movimento pode ajudar a explicar parte da alta dos preços: quando compradores muito ricos entram em um mercado com oferta limitada, eles conseguem disputar imóveis que estão fora do alcance de boa parte da população local.

A consequência é uma espécie de separação econômica. De um lado, uma cidade que recebe capital, empresas e moradores de alta renda. Do outro, trabalhadores que precisam encontrar imóveis cada vez mais distantes dos centros de emprego ou deixar a região.

O problema deixa de ser apenas imobiliário. Passa a afetar a própria capacidade da cidade de sustentar sua economia.

Restaurantes, hotéis, hospitais, lojas, empresas de construção e outros setores dependem de trabalhadores que precisam conseguir viver na região onde trabalham. Quando a moradia fica cara demais, a distância entre casa e emprego aumenta ou o trabalhador procura outra cidade.

O desafio de Miami

A cidade chegou a um ponto de inflexão.

O modelo que funcionou durante a pandemia era baseado em uma combinação poderosa: impostos baixos, clima favorável, trabalho remoto e custo de vida inferior ao de cidades como Nova York e San Francisco.

Parte dessa equação mudou.

O trabalho remoto perdeu força, os imóveis ficaram muito mais caros, os seguros aumentaram e a diferença de custo em relação a outras grandes cidades praticamente desapareceu. Ao mesmo tempo, a migração interna para Miami se tornou negativa.

Isso não significa que o boom tenha acabado. A cidade continua sendo um centro importante de turismo, finanças, comércio e imóveis e ainda recebe um volume elevado de novos moradores vindos do exterior.

O risco é outro: Miami pode continuar atraindo os mais ricos enquanto perde justamente parte das pessoas necessárias para manter sua economia funcionando.

A experiência também serve de alerta para outras cidades que passaram por forte valorização imobiliária nos últimos anos. Crescer rapidamente pode gerar riqueza, investimentos e empregos. Mas, quando o preço da moradia sobe mais rápido que a renda, o mesmo crescimento pode começar a expulsar os trabalhadores que sustentam a economia.

Miami foi uma das grandes vencedoras da migração provocada pela pandemia. Agora precisa descobrir como continuar crescendo sem se tornar cara demais para quem vive e trabalha ali.