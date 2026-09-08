‘Meu feed, minhas regras’: Austrália quer que redes sociais ofereçam opção sem algoritmo

A Austrália, que, no ano passado, se tornou o primeiro país do mundo a banir redes sociais para jovens com menos de 16 anos, parte para uma nova ofensiva contra as “big techs”: o país propõe agora uma nova lei que pretende obrigar as plataformas de mídias sociais a oferecer uma opção sem o controle de algoritmo sobre o conteúdo que apareceu em suas linhas do tempo, os “feeds” ou a “timeline”.

A iniciativa foi batizada pelo governo de “My feed, my way”, algo como “meu feed, do meu jeito”, e faz parte de um novo código legal de controle das redes sociais apresentado nesta terça-feira, 8, pelo governo do primeiro-ministro Anthony Albanese. O texto será submetido agora para discussão e audiências públicas.

A proposta exige que as plataformas ofereça alternativas e notifiquem seus usuários para que escolham qual tipo de linha do tempo querem. Eles deverão então optar entre continuar com o padrão atual, em que o conteúdo exibido é personalizado por algoritmos, ou sair para uma outra opção em que receba apenas as publicações de amigos e os perfis que sigam.

“Não se trata de controle estatal, é uma questão de dar o controle para as pessoas”, disse o primeiro-ministro em um comunicado em que o governo apresentou o projeto. De acordo com Albanesez, as propostas foram desenhadas com o apoio de pais e advogados que participaram da elaboração.

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