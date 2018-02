Metrô abre concurso para cargo de nível médio; veja requisitos

O Metrô de São Paulo abriu concurso para contratação de oito profissionais para o cargo de oficial logística almoxarifado. As inscrições para o concurso ficam abertas de 6 de fevereiro a 6 de março de 2018.

Para concorrer à vaga é preciso ter concluído o ensino médio e ter carteira nacional de habilitação (CNH). O salário oferecido é de 3.113 reais.

Não poderão ser contratados para a vaga ex-funcionários do Metrô demitidos por justa causa ou que aderiram ao programa de demissão voluntária de 1999.

Para assumir o cargo é preciso estar com a situação cadastral em dia junto à Receita Federal, Previdência, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Interessados em participar do concurso deverão pagar uma taxa de inscrição de 65 reais. O boleto bancário está disponível no site do organizador do concurso (www.concursosfcc.com.br).