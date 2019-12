Metade dos brasileiros acredita que a inflação vai subir, diz Datafolha

52% dos brasileiros acreditam que a inflação subirá nos próximos meses, segundo uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 11. A piora na expectativa do comportamento dos preços acontece no momento que o índice oficial de inflação do país, o IPCA voltou a subir após o aumento no preço da carne. Em novembro, o índice acelerou 0,51% e apenas a carne bovina subiu 8%.

Na pesquisa anterior, feita no final de agosto deste ano, 46% afirmaram que a inflação iria subir. O percentual de pessoas que avaliam que a inflação irá cair passou de 20% em agosto para 17% em dezembro. Para 27%, a inflação ficará estável. Eram 30%, em agosto.

No levantamento, as pessoas foram questionadas se, na opinião delas, a inflação vai aumentar, vai diminuir ou vai ficar como está daqui para frente. Foram realizadas 2.948 entrevistas, nos dias 5 e 6 de dezembro, em 176 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.