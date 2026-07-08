Meta anuncia investimento de R$ 47 bilhões em primeiro data center no Canadá

Em mais um passo de sua estratégia para ampliar a infraestrutura destinada à inteligência artificial (IA), a Meta anunciou nesta quarta-feira, 8, um investimento de cerca de 9,17 bilhões de dólares (47 bilhões de reais) para construir seu primeiro data center no Canadá. O empreendimento será instalado em Sturgeon County, na província de Alberta, e terá capacidade de processamento de 1 gigawatt.

A nova instalação fará parte da rede global de centros de dados da companhia, tornando-se a 33ª unidade desse tipo operada pela Meta. Nos últimos meses, a empresa vem acelerando os investimentos em IA e já assumiu o compromisso de destinar centenas de bilhões de dólares à expansão de sua capacidade computacional, sobretudo nos Estados Unidos.

A escolha de Alberta reflete vantagens operacionais. Além de contar com grandes reservas de gás natural — comercializado a preços inferiores aos do mercado estadunidense —, a província registra temperaturas mais baixas durante boa parte do ano, o que reduz os custos de resfriamento dos equipamentos utilizados em grandes centros de processamento de dados. Em um momento de forte expansão da IA, a disponibilidade de energia tornou-se um fator estratégico para empresas como a Meta.

Atualmente, Alberta abriga cerca de 20 data centers de pequeno e médio porte, todos abastecidos pela rede elétrica da região. Aproximadamente 60% da eletricidade produzida localmente tem origem em usinas movidas a gás natural. Para evitar que a limitação da rede comprometa novos investimentos, o governo passou a autorizar grandes empreendimentos a desenvolverem sua própria infraestrutura de geração de energia.

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A Meta informou que arcará com todos os custos das novas estruturas de geração e transmissão necessárias ao funcionamento do complexo. Quando estiver em operação, o centro de dados deverá consumir um volume de eletricidade comparável ao utilizado por aproximadamente 800 mil residências.

O anúncio ocorre poucas semanas após o governo canadense divulgar sua estratégia nacional para inteligência artificial. O documento destaca que a expansão dos centros de dados deverá ser favorecida pela matriz elétrica relativamente limpa do Canadá, formada majoritariamente por fontes renováveis e outras tecnologias de baixa emissão de carbono.

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Apesar dessa característica da matriz energética nacional, a maior parte dos projetos de novos centros de dados previstos para o país está concentrada justamente em Alberta. Como a geração de eletricidade na província depende fortemente do gás natural, a intensidade das emissões de carbono de sua rede elétrica é quase cinco vezes maior que a média canadense.