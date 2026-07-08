Meta anuncia investimento de R$ 47 bilhões em primeiro data center no Canadá
Empreendimento da big tech terá grande impacto energético em região com prevalência de gás natural
Em mais um passo de sua estratégia para ampliar a infraestrutura destinada à inteligência artificial (IA), a Meta anunciou nesta quarta-feira, 8, um investimento de cerca de 9,17 bilhões de dólares (47 bilhões de reais) para construir seu primeiro data center no Canadá. O empreendimento será instalado em Sturgeon County, na província de Alberta, e terá capacidade de processamento de 1 gigawatt.
A nova instalação fará parte da rede global de centros de dados da companhia, tornando-se a 33ª unidade desse tipo operada pela Meta. Nos últimos meses, a empresa vem acelerando os investimentos em IA e já assumiu o compromisso de destinar centenas de bilhões de dólares à expansão de sua capacidade computacional, sobretudo nos Estados Unidos.
A escolha de Alberta reflete vantagens operacionais. Além de contar com grandes reservas de gás natural — comercializado a preços inferiores aos do mercado estadunidense —, a província registra temperaturas mais baixas durante boa parte do ano, o que reduz os custos de resfriamento dos equipamentos utilizados em grandes centros de processamento de dados. Em um momento de forte expansão da IA, a disponibilidade de energia tornou-se um fator estratégico para empresas como a Meta.
Atualmente, Alberta abriga cerca de 20 data centers de pequeno e médio porte, todos abastecidos pela rede elétrica da região. Aproximadamente 60% da eletricidade produzida localmente tem origem em usinas movidas a gás natural. Para evitar que a limitação da rede comprometa novos investimentos, o governo passou a autorizar grandes empreendimentos a desenvolverem sua própria infraestrutura de geração de energia.
A Meta informou que arcará com todos os custos das novas estruturas de geração e transmissão necessárias ao funcionamento do complexo. Quando estiver em operação, o centro de dados deverá consumir um volume de eletricidade comparável ao utilizado por aproximadamente 800 mil residências.
O anúncio ocorre poucas semanas após o governo canadense divulgar sua estratégia nacional para inteligência artificial. O documento destaca que a expansão dos centros de dados deverá ser favorecida pela matriz elétrica relativamente limpa do Canadá, formada majoritariamente por fontes renováveis e outras tecnologias de baixa emissão de carbono.
Apesar dessa característica da matriz energética nacional, a maior parte dos projetos de novos centros de dados previstos para o país está concentrada justamente em Alberta. Como a geração de eletricidade na província depende fortemente do gás natural, a intensidade das emissões de carbono de sua rede elétrica é quase cinco vezes maior que a média canadense.