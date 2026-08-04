Messi doa quase R$ 500 mil após incêndios devastarem região de Madri

Lionel Messi doou 80 mil euros, cerca de 467 mil reais na cotação atual, para ajudar na reconstrução da Sierra Oeste, região localizada nos arredores de Madri e atingida por um incêndio florestal de grandes proporções no fim de julho.

A contribuição foi anunciada nesta terça-feira, 4, pela presidente da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso. Em uma publicação nas redes sociais, a dirigente agradeceu ao jogador argentino e afirmou que os moradores da capital espanhola esperam recebê-lo em breve.

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O dinheiro será direcionado aos trabalhos de recuperação dos municípios atingidos pelas chamas. A iniciativa criada para receber contribuições privadas havia arrecadado aproximadamente 200 mil euros, sem contar os recursos públicos anunciados pelo governo regional.

Messi chegou ao país ainda adolescente para atuar nas categorias de base do Barcelona e permaneceu no clube até 2021. Durante mais de duas décadas, construiu a maior parte de sua carreira no futebol espanhol antes de se transferir para o Paris Saint-Germain e, posteriormente, para o Inter Miami, dos Estados Unidos.

O jogador também mantém projetos sociais por meio da Fundação Leo Messi, criada em 2007. A organização apoia iniciativas voltadas à saúde, à educação e ao acesso de crianças e adolescentes ao esporte.

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Incêndio atingiu mais de 27 mil hectares

O incêndio na Sierra Oeste atingiu mais de 27 mil hectares, uma área equivalente a aproximadamente 38 mil campos de futebol. Cerca de 100 residências foram destruídas e outras 300 sofreram danos, segundo informações divulgadas pelas autoridades locais e pela imprensa espanhola.

Mais de 55 mil pessoas precisaram deixar suas casas ou permanecer confinadas em 17 municípios. Com o avanço do trabalho dos bombeiros, parte dos moradores recebeu autorização para retornar às áreas anteriormente evacuadas.

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As chamas também atingiram estradas, propriedades rurais e áreas de vegetação. O governo regional classificou o episódio como um dos maiores incêndios registrados em Madri nas últimas décadas.

A gravidade do fogo levou as autoridades a reforçar a rede hospitalar e disponibilizar leitos adicionais para atender os municípios afetados. Durante o período mais crítico, moradores de diferentes localidades foram retirados de suas casas diante do risco de avanço das chamas.

O governo da Comunidade de Madri prepara um plano de reconstrução de 100 milhões de euros, aproximadamente 584 milhões de reais. O programa deverá incluir a recuperação de residências, estradas e outras estruturas danificadas.

Entre as medidas anunciadas está a reparação de mais de 100 quilômetros de rodovias. A administração regional também reservou 1 milhão de euros para socorrer propriedades rurais, com recursos destinados à alimentação dos animais, ao atendimento veterinário e à recuperação de instalações.

Uma operação emergencial distribuiu 300 mil quilos de alimentos para o gado, além de reservatórios de água. A ajuda foi direcionada inicialmente a cerca de mil animais mantidos em propriedades atingidas pelo incêndio.

O fogo já foi controlado e entrou em fase de extinção, mas algumas restrições permanecem nas áreas afetadas. A reconstrução deverá continuar mesmo depois da conclusão do trabalho dos bombeiros.