Mesmo com dólar alto, gastos de brasileiros no exterior sobem 7,9% em maio

A alta do dólar não inibiu os gastos de brasileiros em viagens ao exterior. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 25, as despesas em outros países somaram 1,615 bilhão de dólares em maio, alta de 7,9% ante o mesmo mês do ano passado, quando foram desembolsados 1,496 bilhão de dólares.

Na comparação com abril, a expansão foi de 5%. No quarto mês do ano, os brasileiros deixaram 1,539 bilhão de reais em outros países. De janeiro a maio deste ano, os gastos no exterior atingiram 8,086 bilhões de dólares, contra 7,295 bilhões de dólares em igual período de 2017.

No acumulado deste ano até o dia 22 de junho, a moeda americana acumula valorização de 14,08%.

As receitas, ou seja, gastos de estrangeiros em viagens ao Brasil foram de 429 milhões de dólares em maio contra 419 milhões de dólares no mesmo mês do ano passado.

Os dados das viagens internacionais fazem parte da conta de serviços (viagens internacionais, transportes, aluguel de equipamentos, seguros, entre outros) das transações correntes.

O déficit em transações correntes, que são as compras e as vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país com o mundo, foi superavitário em 729 milhões de dólares, mas foi bem menor que o registrado em igual mês de 2017, de 2,751 bilhões de dólares.