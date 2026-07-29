Mesmo com ambiente adverso, setor de dispositivos médicos prevê alta nas vendas e avanço no exterior

Ler Resumo





A indústria de dispositivos médicos registrou crescimento no 1º semestre, com alta em vendas (63,1%) e produção (58%), aponta a Abimo. Apesar de investimentos menores e calotes crescentes, o setor mantém projeções positivas para os próximos meses e um forte otimismo no comércio exterior. Conheça os detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A indústria de dispositivos médicos registrou crescimento no primeiro semestre, com a maioria das empresas relatando alta tanto na comercialização quanto na produção de itens. É o que aponta a mais recente pesquisa conjuntural elaborada pela Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo).

Nos primeiros seis meses do ano, as vendas saltaram para 63,1% das empresas participantes da consulta, enquanto a produção cresceu para quase 58% da amostra. Por outro lado, 42,1% afirmam que os investimentos foram menores e 57,9% relatam um aumento na incidência de calotes.

O presidente da Abimo, Jamir Dagir Jr., avalia que os resultados refletem o contexto financeiro adverso do país: “Os números mostram uma indústria que entrega crescimento mesmo em um ambiente de custo de capital elevado e de aumento da carga tributária sobre insumos importados. Vender mais e investir menos não é uma escolha, é um sintoma da inadimplência crescente”, explica o executivo.

Apesar do alerta, as projeções para os próximos meses permanecem positivas. Para o bimestre seguinte, 63,2% das empresas preveem vender mais do que no mesmo período do ano passado, e 57,9% acreditam em alta na produção.

Continua após a publicidade

No comércio exterior, o otimismo se repete: 75% das organizações que já exportam projetam crescimento nos embarques, e 87,5% das que ainda não enviam produtos ao exterior pretendem iniciar as remessas, a maior parte em até um ano.