Mesmo com ambiente adverso, setor de dispositivos médicos prevê alta nas vendas e avanço no exterior
Levantamento aponta que quase 88% das empresas que ainda não exportam planejam iniciar vendas internacionais no próximo ano
A indústria de dispositivos médicos registrou crescimento no primeiro semestre, com a maioria das empresas relatando alta tanto na comercialização quanto na produção de itens. É o que aponta a mais recente pesquisa conjuntural elaborada pela Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo).
Nos primeiros seis meses do ano, as vendas saltaram para 63,1% das empresas participantes da consulta, enquanto a produção cresceu para quase 58% da amostra. Por outro lado, 42,1% afirmam que os investimentos foram menores e 57,9% relatam um aumento na incidência de calotes.
O presidente da Abimo, Jamir Dagir Jr., avalia que os resultados refletem o contexto financeiro adverso do país: “Os números mostram uma indústria que entrega crescimento mesmo em um ambiente de custo de capital elevado e de aumento da carga tributária sobre insumos importados. Vender mais e investir menos não é uma escolha, é um sintoma da inadimplência crescente”, explica o executivo.
Apesar do alerta, as projeções para os próximos meses permanecem positivas. Para o bimestre seguinte, 63,2% das empresas preveem vender mais do que no mesmo período do ano passado, e 57,9% acreditam em alta na produção.
No comércio exterior, o otimismo se repete: 75% das organizações que já exportam projetam crescimento nos embarques, e 87,5% das que ainda não enviam produtos ao exterior pretendem iniciar as remessas, a maior parte em até um ano.