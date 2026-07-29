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Economia

Mesmo com ambiente adverso, setor de dispositivos médicos prevê alta nas vendas e avanço no exterior

Levantamento aponta que quase 88% das empresas que ainda não exportam planejam iniciar vendas internacionais no próximo ano

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 10h30
Cirurgia
Indústria de dispositivos médicos cresce em vendas e produção no 1º semestre, segundo Abimo (Yonathan Weitzman/Reuters/VEJA/VEJA)
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Mesmo com ambiente adverso, setor de dispositivos médicos prevê alta nas vendas e avanço no exterior Priorizar nos meus resultados Google

A indústria de dispositivos médicos registrou crescimento no primeiro semestre, com a maioria das empresas relatando alta tanto na comercialização quanto na produção de itens. É o que aponta a mais recente pesquisa conjuntural elaborada pela Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo).

Nos primeiros seis meses do ano, as vendas saltaram para 63,1% das empresas participantes da consulta, enquanto a produção cresceu para quase 58% da amostra. Por outro lado, 42,1% afirmam que os investimentos foram menores e 57,9% relatam um aumento na incidência de calotes.

O presidente da Abimo, Jamir Dagir Jr., avalia que os resultados refletem o contexto financeiro adverso do país: “Os números mostram uma indústria que entrega crescimento mesmo em um ambiente de custo de capital elevado e de aumento da carga tributária sobre insumos importados. Vender mais e investir menos não é uma escolha, é um sintoma da inadimplência crescente”, explica o executivo.

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Apesar do alerta, as projeções para os próximos meses permanecem positivas. Para o bimestre seguinte, 63,2% das empresas preveem vender mais do que no mesmo período do ano passado, e 57,9% acreditam em alta na produção.

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No comércio exterior, o otimismo se repete: 75% das organizações que já exportam projetam crescimento nos embarques, e 87,5% das que ainda não enviam produtos ao exterior pretendem iniciar as remessas, a maior parte em até um ano.

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