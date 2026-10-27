ASSINE VEJA NEGÓCIOS

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Economia

Mercedes-Benz reduz previsão de lucro após queda de 31% nas vendas na China

Montadora alemã cortou projeção de margem de lucro para 2026 diante da demanda mais fraca em seu maior mercado e do aumento dos custos de produção

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h37 | Atualizado em 27 out 2026, 12h46
Carro elétrico Mercedes-Benz EQE branco em movimento, com fundo desfocado de um prédio claro à esquerda e vegetação verde à direita
A revisão das projeções provocou uma queda de até 5,5% nas ações da montadora nas primeiras negociações desta terça-feira nas bolsas europeias. (./Divulgação)
Continua após publicidade
Mercedes-Benz reduz previsão de lucro após queda de 31% nas vendas na China Priorize VEJA no Google
A Mercedes-Benz reduziu nesta terça-feira, 27, sua projeção de rentabilidade para 2026, após registrar uma queda de 31% nas vendas de automóveis na China no terceiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. A montadora alemã também apontou o aumento dos custos de produção, especialmente de matérias-primas, como um dos fatores que devem pressionar os resultados nos últimos meses do ano.

A companhia agora espera que a margem operacional ajustada de sua divisão de automóveis fique entre 2% e 3% em 2026, abaixo da estimativa anterior, de 3% a 5%. O indicador mede a parcela da receita que permanece como lucro operacional, descontados os custos e despesas da atividade. A Mercedes-Benz também revisou sua expectativa de lucro antes de juros e impostos, que deverá ficar próximo dos 5,82 bilhões de euros registrados em 2025. Anteriormente, a empresa projetava um crescimento expressivo desse resultado.

A revisão das projeções provocou uma queda de até 5,5% nas ações da montadora nas primeiras negociações desta terça-feira nas bolsas europeias. Desde o início de 2026, os papéis acumulam desvalorização superior a um terço de seu valor.

A China, maior mercado da Mercedes-Benz, tem sido um dos principais desafios para a fabricante ao longo do ano. As entregas de veículos no país já haviam recuado 27% no primeiro trimestre e 30% no segundo, sempre na comparação anual. A retração reflete as dificuldades enfrentadas pelas montadoras estrangeiras no mercado chinês, onde a concorrência de fabricantes locais tem se intensificado.

Siga
Continua após a publicidade

Nos resultados preliminares do terceiro trimestre, a Mercedes-Benz informou uma margem operacional ajustada de 2,5% na divisão de automóveis e de 9,4% no segmento de vans. O lucro operacional do grupo, medido pelo resultado antes de juros e impostos, foi estimado em 1,77 bilhão de euros, enquanto o fluxo de caixa livre das operações industriais ficou em 172 milhões de euros.

Para tentar recuperar a competitividade, a montadora aposta no lançamento de mais de 40 veículos nos próximos dois anos, além de medidas de redução de custos, que incluem cortes de pessoal e a transferência de parte da produção da Alemanha para países com custos operacionais menores, como a Hungria.

Continua após a publicidade

A revisão das expectativas coloca a Mercedes-Benz ao lado de outras fabricantes alemãs, como Volkswagen e BMW, que também enfrentam dificuldades no mercado chinês. A companhia divulgará os resultados completos do terceiro trimestre nesta quarta-feira, 28.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
Economia
Setor automotivo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).