Mercados europeus sobem ignorando queda nas ações de tecnologia nos EUA

Nesta segunda-feira, 7, feriado no Brasil devido ao Dia da Independência e nos Estados Unidos devido ao Dia do Trabalho, as bolsas de valores brasileiras e americanas estão fechadas, mas as europeias operam em alta. O Europe Stoxx 600, índice que reúne 600 papéis de empresas pequenas e médias nos 18 países europeus, operava em alta de 1,45%, com ganhos em todos os setores da indústria, mostrando resiliência enquanto as empresas de tecnologia derrubaram o mercado americano na semana passada.

A falta de um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia torna cada vez mais próximo um Brexit sem acordo, o que desvaloriza a libra esterlina em relação ao dólar. Nessa segunda-feira, as negociações voltam à mesa, mas a equipe do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já deixou claro que alguns termos da saída do país do bloco podem ser extintos caso não haja um acordo até o dia 15 de outubro. “Se não chegarmos em um acordo até lá, não vejo que haverá um acordo de livre comércio entre nós, e devemos ambos aceitá-lo e seguir em frente”, disse Johnson em um comunicado.

Enquanto o euro se valoriza rapidamente em relação ao dólar devido ao derretimento da moeda americana pelo Fed, isso ocorre em menor velocidade na libra esterlina devido ao impasse sobre a saída do Reino Unido do bloco europeu. Na manhã de hoje, a moeda inglesa opera em baixa de 0,87% em relação ao dólar, a 1,3163 dólares, e em queda de 0,74% em relação ao euro, a 1,1131 euros. Já o euro em relação ao dólar apresenta queda leve, de 0,13%, a 1,1823 dólares, impactado pela alta na bolsa de valores.

A preocupação sobre uma possível bolha nos papéis de tecnologia americanos se mantém. Algumas empresas tiveram grande valorização durante a crise da Covid-19, com ações de empresas como o Zoom, por exemplo, crescendo acima de 400%. Analistas questionam se essas empresas conseguirão crescer tanto nos próximos anos ao ponto de acompanhar essa alta, colocando em xeque se o limite dessa precificação já foi atingido. O Nasdaq Mini, um índice que está sempre aberto com feriado ou sem feriado, está operando em baixa de 0,76% na manhã dessa segunda-feira, a 11.461 pontos. Analistas dizem que pode ser indicação de que amanhã o dia será de mais queda na bolsa de valores de NY.