Mercados aguardam payroll decisivo para os juros nos Estados Unidos

Os mercados financeiros encerram a semana à espera do payroll, o principal relatório sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos. A expectativa é que a economia americana tenha criado 56 mil vagas em agosto, depois do fechamento inesperado de 23 mil postos em julho. A taxa de desemprego deve permanecer em 4,1%.

​O resultado pode desempatar as apostas sobre a próxima decisão do Federal Reserve. Hoje, investidores estão praticamente divididos entre a manutenção dos juros e uma alta de 0,25 ponto percentual neste mês. Um mercado de trabalho mais forte abriria espaço para o Fed aumentar as taxas a fim de conter a inflação. Um número fraco, por outro lado, reforçaria a possibilidade de uma pausa.

A expectativa pelo indicador deixa os futuros das bolsas americanas sem uma direção única nesta manhã. O petróleo recua levemente, mas permanece acima de 95 dólares por barril em meio às tensões entre Estados Unidos e Irã, que continuam alimentando o receio de novas pressões inflacionárias.

Continua após a publicidade

No Brasil, o EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, avança no pré-mercado. O sinal positivo vem depois de o Ibovespa encerrar praticamente estável nesta quinta-feira, 3, interrompendo uma sequência de onze altas, período em que acumulou valorização de 11,34%. A bolsa continua próxima das máximas recentes, impulsionada pelas apostas eleitorais, que ampliaram as perspectivas de vitória do candidato Flávio Bolsonaro.

Continua após a publicidade

A agenda doméstica tem como destaque a divulgação da balança comercial de agosto. Investidores também acompanham o avanço das tensões no Supremo Tribunal Federal e os desdobramentos da medida provisória que acabou com a taxa federal sobre compras internacionais de até 50 dólares, agora à espera da sanção presidencial.

Continua após a publicidade